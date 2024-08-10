Пономарьов показав рідкісне фото з 17-річним сином у день свого народження
Олександр Пономарьов, який нещодавно розповів про стосунки з Марією Яремчук, відзначив свій черговий день народження. У п'ятницю, 9 серпня, йому виповнився 51 рік, і з цієї нагоди артист замилував мережу спільним кадром із сином.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавця розповідає про це детальніше.
Пономарьов показав сина Сашка
На опублікованому фото родина позувала із домашніми улюбленцями, а позаду них можна розгледіти святковий декор. У підписі до світлини зірка зізнався, що 17-тирічний Сашко завітав до нього на честь свята. Однак напередодні співак підкреслював, що не збирається влаштовувати пишне святкування з цього приводу, оскільки це не на часі.
"Народився о 16-00, стрибнув у воду за традицією! Син приїхав привітати! Улюблена живність поруч! Слава Богу!" - зазначив Пономарьов у публікації.
Пономарьов з сином Сашком (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Реакція мережі
Колеги та шанувальники засипали музиканта компліментами та привітаннями. Ось деякі з них:
- "Щирі вітання, Олександре! Щасливої долі та многая літа! Син - красень, як і Ви"
- "Щирі вітання! Многих і благих літ! Ото вже українські красені! Будьте щасливі!"
- "З днем народження, Олександре! Нехай все задумане здійсниться й Перемоги усім нам!"
- "Творчої наснаги, щоб Ви нас радували своїми піснями. Міцного здоров’я всій родині"
- "З Днем Народження, Олександре! Здоров’я та багато натхнення, нехай воно приходить до Вас якомога частіше, а ми будемо отримувати його від Вас у виді неймовірних пісень золотим голосом".
Що відомо про особисте життя Олександра Пономарьова
Артист виховує трьох дітей. Сина Олександра йому народила Вікторія Мартинюк, з якою він одружився у 2006 році.
Сина Пономарьову народила друга дружина Вікторія Мактинюк (Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Перша дружиною відомого українця була продюсерка Олена Мозгова, і у пари народилася донька Євгенія.
Також Олександр удочерив доньку Мозгової від попередніх стосунків Зою. Нещодавно вона зробила камінг-аут.
З Мартинюк знаменитість розлучився у 2012 році.
Наразі він не афішує подробиці свого особистого життя.
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