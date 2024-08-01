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Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки

Четвер 01 серпня 2024 13:14
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Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут доньки Пономарьов висловився про камінг-аут доньки Зої (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співак Олександр Пономарьов вперше прокоментував камінг-аут своєї старшої дочки Зої Мозгової.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця ЖВЛ.

Днями 30-річна донька української продюсерки Олени Мозгової, яку удочерив Пономарьов, виклала в Instagram відео, на якому цілується зі своєю коханою.

У своїй публікації вона написала, що відчуває "внутрішню свободу, щоб поділитися великою радістю життя і зробити камінг-аут".

Коментуючи це, Олександр зазначив, що це для нього "некомфортна тема".

"Я не хочу це коментувати. Для мене це не дуже комфортна історія. Кожен обирає свій шлях і у кожного свою дорога", - заявив він.

Зазначимо, що батько Зої Мозгової - Дмитро, другий чоловік Олени Мозгової. Вони перебували в цивільному шлюбі. Коли дівчинці було чотири роки, її батько загинув.

Пономарьов став фактично батьком для Зої та виростав її.

Раніше ми розповідали про 7 українських зірок, які зважилися на камінг-аут.

Також писали про те, що продюсер "Голосу країни" вперше показав свого коханого.

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