"Навіть сусіди питають": Яремчук вперше відповіла, чи дійсно вона народила від Пономарьова

У травні у мережі заговорили про те, що співачка Марія Яремчук народила первістка. Після тривалого мовчання артистка вийшла на зв'язок та прокоментувала цю новину. Більше того, вона відповіла, чи справді батьком її новонародженого малюка є Олександр Пономарьов, про що теж заявляла преса.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Як коментує артистка народження дитини

У stories зірка гнівно зауважила, що Чернівецький перинатальний центр "злив" ЗМІ інформацію про народження її малюка, назвавши час, стать та навіть ім'я, що є лікарською таємницею. Як підкреслила знаменитість, це є грубим порушенням, оскільки була розкрита конфіденційна інформація.

Марія Яремчук підтвердила народження сина (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Чи є батьком малюка Олександр Пономарьов

Що ж стосується того, чи справді батьком дитини є Олександр Пономарьов, Яремчук дала пряму відповідь, аби запобігти подальшим пліткам на цю тему.

"Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер не жартівливо питають: "А де Саша? Це правда?". Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина", - заявила донька Назарія Яремчука.

Співачка спростувала чутки, що Пономарьов - батько її дитини (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

До слова, чутки про те, що батьком сина Яремчук є саме Пономарьов, ймовірно, з'явилися через те, що в минулому артисти співпрацювали. Співачка була у команді виконавця під час участі у шоу "Голос країни" у 2012 році. Тоді під наставництвом знаменитості дівчині вдалося посісти на проєкті четверте місце.

Представниця України на "Євробаченні-2014", як відомо, займається співом з самого дитинства. На "Голос" вона прийшла у 19 років, а торік заспівала на сцені "Євробачення-2023" у Британії разом зі Златою Дзюнькою та репером OTOY.

Проте наразі артистка не так часто з'являється у соцмережах. Раніше вона також заявляла, що зникла зі сцени, оскільки не змогла побороти страх публічних виступів.

Марія Яремчук стала мамою (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)