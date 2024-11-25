Пономарьов здивував архівним фото, на якому його важко впізнати: як він виглядав у молодості

Відомий український співак Олександр Пономарьов, колишня дружина якого раніше назвала причину , чому вони не спілкуються, показав у мережі, як раніше виглядав.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на його нову публікацію в Instagram .

У "каруселі" артист продемонстрував дві світлини: у молодості і тепер.

"Дві різні людини? Ні!" - підписав він фото.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Як відреагували фанати Пономарьова

Фоловери співака відразу почали коментувати публікацію. Хтось подумав, що на фото його син, хтось впізнав артиста в молодості, а хтось зазначив, що без бороди йому краще:

"Ні, очі і погляд той самий"

"Це ваш син?"

"Красунчик. Ніби вчора було"

"Мені було 9. Моє перше кохання"

"Краса юності та краса життєвого досвіду. Обидва - прекрасні"

"Як тато та син"

"Люблю ваші пісні від "З ранку до ночі" до "Офіцери". Щастя вам, нових чудових хітів та якнайшвидшої перемоги нашої рідної України"

"Без бороди краще було"

"Я теж подумала, що погляд не змінився".

Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Що відомо про Олександра Пономарьова

Пономарьов - український естрадний співак, композитор, артист, продюсер, автор пісень. Народний артист України (2006).

У 2003 році став першим учасником від України на міжнародному телевізійному конкурсі "Євробачення" з піснею Hasta la vista, посівши 14-те місце.

10 років був у цивільному шлюбі з донькою українського композитора-пісняра та співака Миколи Мозгового Альоною, яка народила від нього доньку Євгенію. Пономарьов незабаром одружився з Вікторією Мартинюк, а Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода).

У другому шлюбі у Пономарьова народився син, якого також назвали Олександром. Але у 2011 році пара розлучилася.

Останнім часом артист не афішує своє особисте життя. Йому довгий час приписували роман із співачкою Марією Яремчук.

Справа в тому, що вона була у команді виконавця під час участі у шоу "Голос країни" у 2012 році. Тоді під наставництвом знаменитості дівчині вдалося посісти четверте місце на проекті.

Цього року стало відомо, що Яремчук вперше стала мамою. Пономарьов розповів, що він породичався з Марією.

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)