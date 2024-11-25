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Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Понедельник 25 ноября 2024 13:14
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Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Катерина Собкова

Известный украинский певец Александр Пономарев, бывшая жена которого ранее назвала причину, почему они не общаются, показал в сети, как раньше выглядел.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его новую публикацию в Instagram.

В "карусели" артист продемонстрировал два снимка: в молодости и сейчас.

"Два разных человека? Нет!" - подписал он фото.

Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Как отреагировали фанаты Пономарева

Фолловеры певца тут же принялись комментировать публикацию. Кто-то подумал, что на фото его сын, кто-то узнал артиста в молодости, а кто-то отметил, что без бороды ему лучше:

  • "Нет, глаза и взгляд тот же самый"
  • "Это ваш сын?"
  • "Красавчик. Как будто вчера было"
  • "Мне было 9. Моя первая любовь"
  • "Красота юности и красота жизненного опыта. Оба - прекрасны"
  • "Как папа и сын"
  • "Обожаю ваши песни от " З ранку до ночі" и до "Офіцери". Счастья вам, новых замечательных хитов и скорейшей победы нашей родной Украины"
  • "Без бороды лучше было"
  • "Я тоже подумала, что взгляд не изменился".

Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Что известно про Александра Пономарева

Пономарев - украинский эстрадный певец, композитор, артист, продюсер, автор песен. Народный артист Украины (2006).

В 2003 году стал первым участником от Украины на международном телевизионном конкурсе "Евровидение" с песней Hasta la vista, заняв 14-е место.

10 лет был в гражданском браке с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Аленой, которая родила от него дочь Евгению. Пономарев вскоре женился на Виктории Мартынюк, а Мозговая вышла замуж за певца Владимира Ткаченко (Дэвида Аксельрод).

Во втором браке у Пономарева родился сын, которого также назвали Александром. Но в 2011 году пара развелась.

В последнее время артист не афиширует свою личную жизнь. Ему долгое время приписывали роман с певицей Марией Яремчук.

Дело в том, что она была в команде исполнителя во время участия в шоу "Голос країни" в 2012 году. Тогда под наставничеством знаменитости девушке удалось занять четвертое место на проекте.

В этом году стало известно, что Яремчук впервые стала мамой. Пономарев рассказал, что он породнился с Марией.

Пономарев удивил архивным фото, на котором его трудно узнать: как он выглядел в молодости

Александр Пономарев (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Ранее Пономарев показал редкое фото с 17-летним сыном в день своего рождения.

Также певец прокомментировал каминг-аут дочери.

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