Пономарьов показал красеня-сина на рідкісному фото

Так, артист публічно звернувся до сина та ніжно привітав його з Днем народження. Пономарьов зазначив, що дуже його любить.

"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав співак.

На рідкісному фото він позував поруч з сином, обидва посміхалися й дивилися в камеру. Сашко, який вже став повнолітнім, носить кучері та росте справжнім красенем.

Як виглядає син Пономарьова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

У коментарях друзі Пономарьова приєдналися до привітань. Син та сам співак отримали чимало побажань.

"Мої найтепліші вітання синочку! Най буде щасливим", - написав Павло Зібров.

Юзери також пишуть:

"Красунчик який, увесь в батька, з іменинником! Нехай його життя буде щасливою стежкою!"

"Щирі вітання прекрасному батькові з днем народження красеня синочка, міцного здоров’я, щасливої долі, приємних сюрпризів від Всесвіту!"

"Вітання! Щасливої долі сину! Нехай всі задуми його здійсняться!"

"Вітаю вас з народженням синочка. Хай росте здоровим і щасливим і нехай над його головою буде чисте і мирне голубе небо"

"Як на маму схож! Вітання! Хай щастить!".

Діти Пономарьова - що про них відомо

Нагадаємо, співак декілька разів був одружений. Його перша дружина - Олена Мозгова, з якою він прожив 10 років. У шлюбі в них народилася дівчинка - Женя. А донька Мозгової від попередніх стосунків стала для співака такою ж рідною, він її вдочерив.

Друга дружина артиста - Вікторія Мартинюк. Вона народила від Пономарьова сина, якого назвали на честь співака - Сашком. Після розлучення з нею музикант небагато розповідав про особисте життя. Втім, на початку цього року стало відомо, що Пономарьов одружився втретє.