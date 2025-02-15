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Пономарьов показал красеня-сина на рідкісному фото

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Олександр Пономарьов ніжно звернувся до свого сина Сашка, якому 15 лютого виповнилося 18 років. Хлопець росте схожим на батька та свою матір - другу дружину співака Вікторію Мартинюк.

Як виглядає син Пономарьова, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий допис з Instagram співака.

Так, артист публічно звернувся до сина та ніжно привітав його з Днем народження. Пономарьов зазначив, що дуже його любить.

"Сьогодні День народження мого сина! Вітаю тебе, сину! Нехай Боженька оберігає тебе і наставляє на шлях істинний! Люблю тебе", - написав співак.

На рідкісному фото він позував поруч з сином, обидва посміхалися й дивилися в камеру. Сашко, який вже став повнолітнім, носить кучері та росте справжнім красенем.
Як виглядає син Пономарьова (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

У коментарях друзі Пономарьова приєдналися до привітань. Син та сам співак отримали чимало побажань.

"Мої найтепліші вітання синочку! Най буде щасливим", - написав Павло Зібров.

Юзери також пишуть:

  • "Красунчик який, увесь в батька, з іменинником! Нехай його життя буде щасливою стежкою!"
  • "Щирі вітання прекрасному батькові з днем народження красеня синочка, міцного здоров’я, щасливої долі, приємних сюрпризів від Всесвіту!"
  • "Вітання! Щасливої долі сину! Нехай всі задуми його здійсняться!"
  • "Вітаю вас з народженням синочка. Хай росте здоровим і щасливим і нехай над його головою буде чисте і мирне голубе небо"
  • "Як на маму схож! Вітання! Хай щастить!".

Діти Пономарьова - що про них відомо

Нагадаємо, співак декілька разів був одружений. Його перша дружина - Олена Мозгова, з якою він прожив 10 років. У шлюбі в них народилася дівчинка - Женя. А донька Мозгової від попередніх стосунків стала для співака такою ж рідною, він її вдочерив.

Друга дружина артиста - Вікторія Мартинюк. Вона народила від Пономарьова сина, якого назвали на честь співака - Сашком. Після розлучення з нею музикант небагато розповідав про особисте життя. Втім, на початку цього року стало відомо, що Пономарьов одружився втретє.

 
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