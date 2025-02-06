50-річна Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу
Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно похвалилася цінним подарунком від Валерія Залужного, показала в мережі, який вигляд має без косметики.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
"Дехто переживає, що без макіяжу і зачіски я не така вже й красуня. Не переживайте, бо ще красивіша", - підписала вона світлину.
На фото 50-річна Мозгова позує в рушнику на голові. На її обличчі немає жодного грама косметики, водночас продюсерка має досить свіжий і молодий вигляд.
Олена Мозгова показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/olenamozgova1)
Як відреагували в мережі
Фоловери Мозгової тут же почали коментувати її фото:
- "Ви чарівні й прекрасні. Але я не розумію людей, які дорікають жінкам щодо макіяжу . Якщо жінка красива, не важливо, як вона досягла краси"
- "Ви справжня зеленоока українська красуня. У вашій красі неймовірне поєднання - почуття власної гідності, інтелігентність, ніжність"
- "Ви дуже красиві".
Нагадаємо, Мозгова - дочка легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.
Першим чоловіком її став український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.
Близько 10 років була у шлюбі з популярним співаком Олександром Пономарьовим. У 1999 році у пари народилася спільна дочка Євгенія.
Зараз пара не спілкується. Нещодавно Мозгова заявила в інтерв'ю, що її стосунки з Пономарьовим якоюсь мірою були аб'юзивними.
Також вона розповіла, що один із чоловіків бив і принижував її. Про кого саме йшлося, вона не уточнила.
Потім Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода). У цьому шлюбі у 2015 році народилася дочка Соломія.
Олена Мозгова з Девідом Аксельродом і дочкою (фото: instagram.com/david__axelrod)