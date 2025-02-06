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50-річна Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу

Четвер 06 лютого 2025 14:07
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50-річна Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу Олена Мозгова (фото: facebook.com/mozgovaolena74)
Автор: Катерина Собкова

Українська продюсерка Олена Мозгова, яка нещодавно похвалилася цінним подарунком від Валерія Залужного, показала в мережі, який вигляд має без косметики.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Дехто переживає, що без макіяжу і зачіски я не така вже й красуня. Не переживайте, бо ще красивіша", - підписала вона світлину.

На фото 50-річна Мозгова позує в рушнику на голові. На її обличчі немає жодного грама косметики, водночас продюсерка має досить свіжий і молодий вигляд.
50-річна Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу
Олена Мозгова показала обличчя без макіяжу (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як відреагували в мережі

Фоловери Мозгової тут же почали коментувати її фото:

  • "Ви чарівні й прекрасні. Але я не розумію людей, які дорікають жінкам щодо макіяжу . Якщо жінка красива, не важливо, як вона досягла краси"
  • "Ви справжня зеленоока українська красуня. У вашій красі неймовірне поєднання - почуття власної гідності, інтелігентність, ніжність"
  • "Ви дуже красиві".

Нагадаємо, Мозгова - дочка легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.

Першим чоловіком її став український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.

Близько 10 років була у шлюбі з популярним співаком Олександром Пономарьовим. У 1999 році у пари народилася спільна дочка Євгенія.

Зараз пара не спілкується. Нещодавно Мозгова заявила в інтерв'ю, що її стосунки з Пономарьовим якоюсь мірою були аб'юзивними.

Також вона розповіла, що один із чоловіків бив і принижував її. Про кого саме йшлося, вона не уточнила.

Потім Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода). У цьому шлюбі у 2015 році народилася дочка Соломія.
50-річна Олена Мозгова показала ідеальне обличчя без макіяжу та фотошопу
Олена Мозгова з Девідом Аксельродом і дочкою (фото: instagram.com/david__axelrod)

Раніше Олена Мозгова вперше прокоментувала камінг-аут старшої доньки.

Також Мозгова показала, як виглядала у 18 років.

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