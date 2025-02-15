Пономарев показал красавца-сына на редком фото

Так, артист публично обратился к сыну и нежно поздравил его с Днем рождения. Пономарев отметил, что очень его любит.

"Сегодня День рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", - написал певец.

На редком фото он позировал рядом с сыном, оба улыбались и смотрели в камеру. Саша, который уже стал совершеннолетним, носит кудри и растет настоящим красавцем.

Как выглядит сын Пономарева (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

В комментариях друзья Пономарева присоединились к поздравлениям. Сын и сам певец получили немало пожеланий.

"Мои самые теплые поздравления сыночку! Пусть будет счастливым", - написал Павел Зибров.

Юзеры также пишут:

"Красавчик какой, весь в отца, с именинником! Пусть его жизнь будет счастливой тропинкой!"

"Искренние поздравления прекрасному отцу с днем рождения красавца сыночка, крепкого здоровья, счастливой судьбы, приятных сюрпризов от Вселенной!"

"Поздравления! Счастливой судьбы сыну! Пусть все замыслы его осуществятся!"

"Поздравляю вас с рождением сыночка. Пусть растет здоровым и счастливым и пусть над его головой будет чистое и мирное голубое небо"

"Как на маму похож! Поздравления! Желаю удачи!".

Дети Пономарева - что о них известно

Напомним, певец несколько раз был женат. Его первая супруга - Елена Мозговая, с которой он прожил 10 лет. В браке у них родилась девочка - Женя. А дочь Мозговой от предыдущих отношений стала для певца такой же родной, он ее удочерил.

Вторая жена артиста - Виктория Мартынюк. Она родила от Пономарева сына, которого назвали в честь певца - Сашей. После развода с ней музыкант немного рассказывал о личной жизни. Впрочем, в начале этого года стало известно, что Пономарев женился в третий раз.