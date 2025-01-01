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Олександр Пономарьов одружився втретє

Середа 01 січня 2025 16:00
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Олександр Пономарьов одружився втретє Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Автор: Іванна Пашкевич

Український телеведучий Юрій Горбунов розповів невідомі подробиці особистого життя співака та його друга Олександра Пономарьова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Так, зі слів Горбунова, Пономарьов одружився втретє. Разом зі своєю обраницею артист вже понад 10 років.

Інших подробиць про те, хто є дружиною Олександра, телеведучий розкривати не став.

"У Саші є дружина. Вона вже понад 10 років у нього. Це все, що я скажу", - сказав Юрій.

До слова, у серпні 2024-го року виконавець зізнався, що перебуває у нових стосунках. Однак інформацію про новий шлюб він поки не підтвердив.

Зазначимо, що 51-річний Пономарьов двічі вступав у шлюб. З першою дружиною, Оленою Мозговою, він прожив 10 років. У пари є донька Євгенія (1998), яка зараз мешкає і працює за кордоном.

У 2006 році він одружився з Вікторією Мартинюк з Львова, і через рік у них народився син Олександр.

Проте після чотирьох з половиною років подружнього життя вони розлучилися. За словами знаменитості, причиною стало ультиматум від дружини, яка попросила обрати між нею і його донькою Євгенією.

Олександр Пономарьов одружився втретє

Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

Раніше Пономарьов здивував архівним фото, на якому його важко впізнати.

Також колишня дружина Олександра назвала причину, чому вони не спілкуються.

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