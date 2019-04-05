Не понимает, с кем имеет дело: блогер про выбор Зеленским клиники для анализов

Фото: коллаж РБК-Украина

Владимир Зеленский сдал анализы в частной лаборатории "Евролаб"

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Петром Порошенко 5 апреля сдал анализ крови в клинике "Евролаб". Действующий глава государства, в свою очередь, отправился для этого в медпункт на стадион НСК "Олимпийский".

Именно на территории стадиона, как ранее заявила и.о. главы Минздрава Уляна Супрун, находится самое соверменное оборудование.

Фото: Петр Порошенко сдает анализы в медпункте на НСК "Олимпийский" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Как рассказал волонтер, блогер и офицер ВСУ Мирослав Гай, с "Евролабом" не так все просто.

На своей странице в Facebook он напомнил, что основателем и президентом клиники и фонда Eurolab является Андрей Пальчевский - российский и украинский предприниматель, телеведущий, мультимиллионер.

Он окончил Военный институт иностранных языков в Москве.

"Кого готовил этот ВУЗ? Военный институт Министерства обороны СССР (с 1980 года - Военный Краснознамённый институт Министерства обороны СССР) (1974-1994) - высшее военное учебное заведение Вооруженных Сил СССР, предназначенное для подготовки офицеров с высшим военно-юридическим образованием для военных прокуратур и военных трибуналов, офицеров с высшим военно-филологическим образованием и политработников-спецпропагандистов для Министерства обороны СССР. Это институт специалистов Внешней Разведки", - говорится в публикации.

Также Гай рассказал, что недавно Пальчевский поехал опять в РФ.

"Я не хотел это все писать. Знаете почему? Это вся история дискредитирует контрразведку СБУ - которые реально работают как звери и пашут сутки напролет. А ведь многие знают про ГУР РФ", - отметил волонтер.

Блогер также рассказал о том, что Пальчевский работал на "Первом Национальном" и на телеканале "Интер", с 2017-го также работал на телеканале "Прямой".

"Мне начали писать разные специалисты по этому вопросу. А знаете ли вы? Знаю. Но это соринка, по сравнению с тем бревном в нашем глазу. Во времена холодной войны за такими людьми ходили бы по пятам сотрудники контрразведок что стран Запада, что СССР. И в самом мягком случае высылали бы из страны. Но это было когда-то", - говорится в публикации.

Фото: Зеленский сдал анализы перед дебатами

Гай напомнил, что разведка стран ЕС только в 2018 году начала отлов и массовую высылку дипломатов РФ.

"США каждый год сотрясают скандалы с агентами разведки РФ. Что говорить про Украину, которая только недавно оторвалась от СССР. Я уже не говорю про позорные подмены мочи российским ФСБ во время Олимпиады. Мировой скандал, убийства руководителей лабораторий, лишение медалей, дисквалификация сотен российских спортсменов. Что - что, а мочу они менять умеют. Взломали даже специальные замки на емкостях для анализов", - пишет он.

Также офицер отметил, что заголовки наподобие "ФСБ подменяет мочу", "Путин подменяет мочу" прошли по всем СМИ планеты.

"Из-за той мочи убивали людей. Начальник московской лабы бежал в США по программе защиты свидетелей. Мне все это не нравиться", - отметил он.

Гай напилал, что Зеленский "так прыгает в роликах, что видно даже не понимает с кем и чем он имеет дело".

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

"Он в эйфории. Мне даже его немного жалко. Он ведь действительно счастлив в этих роликах", - заключио он.

Напомним,5 аперля утром Зеленский в рамках подготовки к дебатам с Порошенко сдал анализ крови в клинике "Евролаб". По его словам, результаты будут готовы через три дня. Зеленский объяснил, что отказался сдавать кровь в медицинском центре НСК "Олимпийский", поскольку тот не оборудован специальной лабораторией.

Добавим, что 5 апреля в первой половине дня представители НОТУ проведут встречу со штабами Зеленского и Порошенко в президенты по вопросу проведения дебатов.

Ранее мы также сообщали о том, будут ли кандидаты нести какую-то ответственность, если проведут дебаты не так, как предусматривает Закон "О выборах Президента Украины".