Не розуміє, з ким має справу: блогер про вибір Зеленським клініки для аналізів

Фото: колаж РБК-Україна

Володимир Зеленський здав аналізи в приватній лабораторії "Євролаб"

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський у рамках підготовки до дебатів із Петром Порошенком 5 квітня здав аналіз крові в клініці "Євролаб". Чинний глава держави, у свою чергу, відправився для цього до медпункта на стадіон НСК "Олімпійський".

Саме на території стадіону, як раніше заявила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун, знаходиться найсучасніше обладнання.

Фото: Петро Порошенко здає аналізи в медпункті на НСК "Олімпійський" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Як розповів волонтер, блогер і офіцер ЗСУ Мирослав Гай, з "Євролабом" не так все просто.

На своїй сторінці у Facebook він нагадав, що засновником і президентом клініки та фонду Eurolab є Андрій Пальчевський - російський і український підприємець, телеведучий, мультимільйонер.

Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві.

"Кого готував цей ВУЗ? Військовий інститут Міністерства оборони СРСР (з 1980 року - Військовий Червонопрапорний інститут Міністерства оборони СРСР) (1974-1994) - вищий військовий навчальний заклад Збройних Сил СРСР, призначений для підготовки офіцерів із вищою військово-юридичною освітою для військових прокуратур і військових трибуналів, офіцерів з вищою військово-філологічною освітою і політпрацівників-спецпропагандистов для Міністерства оборони СРСР Це інститут фахівців Зовнішньої Розвідки", - йдеться у публікації.

Також Гай розповів, що нещодавно Пальчевський поїхав знову до РФ.

"Я не хотів це все писати. Знаєте чому? Це вся історія дискредитує контррозвідку СБУ - які реально працюють як звірі та пашуть добу безперервно. Адже багато хто знає про ГУР РФ", - зазначив волонтер.

Блогер також розповів про те, що Пальчевський працював на "Першому Національному" та на телеканалі "Інтер", з 2017-го працював на телеканалі "Прямий".

"Мені почали писати різні фахівці з цього питання. А чи знаєте ви? Знаю. Але це смітинка, порівняно з тією колодою в нашому оці. У часи холодної війни за такими людьми ходили по п'ятах співробітники контррозвідок що країн Заходу, що СРСР. І в самому м'якому разі висилали б з країни. Але це було колись", - йдеться у публікації.

Фото: Зеленський здав аналізи перед дебатами

Гай нагадав, що розвідка країн ЄС лише у 2018 році почала вилов і масову висилку дипломатів РФ.

"США кожен рік потрясають скандали з агентами розвідки РФ. Що казати про Україну, яка лише нещодавно відірвалася від СРСР. Я вже не кажу про ганебні підміни сечі російським ФСБ під час Олімпіади. Світовий скандал, вбивства керівників лабораторій, позбавлення медалей, дискваліфікація сотень російських спортсменів. Що - що, а сечу вони вміють змінювати. Зламали навіть спеціальні замки на ємностях для аналізів", - пише він.

Також офіцер зазначив, що заголовки на кшталт "ФСБ підміняє сечу", "Путін підміняє сечу" пройшли по всіх ЗМІ планети.

"Через ту сечу вбивали людей. Начальник московської лаби втік до США за програмою захисту свідків. Мені все це не подобається", - зазначив він.

Гай напилал, що Зеленський "так стрибає в роликах, що видно навіть не розуміє з ким і чим він має справу".

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

"Він в ейфорії. Мені навіть трохи шкода. Адже він дійсно щасливий на цих роликах", - заключио він.

Нагадаємо,5 квітня вранці Зеленський в рамках підготовки до дебатів з Порошенком здав аналіз крові в клініці "Євролаб". За його словами, результати будуть готові через три дні. Зеленський пояснив, що відмовився здавати кров в медичному центрі НСК "Олімпійський", оскільки той не обладнаний спеціальною лабораторією.

Додамо, що 5 квітня в першій половині дня представники НОТУ проведуть зустріч зі штабами Зеленського і Порошенко у президенти щодо проведення дебатів.

Раніше ми повідомляли про те, чи кандидати нести якусь відповідальність, якщо проведуть дебати не так, як передбачає Закон "Про вибори Президента України".