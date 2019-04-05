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Аласания считает, что дебаты кандидатов должны проходить по правилам НОТУ

Новости » Выборы 2019    05.04.2019 - 02:13
Аласания считает, что дебаты кандидатов должны проходить по правилам НОТУ
Фото: Зураб Аласания (из открытых источников)

Он отметил, что переговоры о месте проведения завершились так и не начавшись

Глава правления НСТУ Зураб Аласания заявил, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко должны проходить в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины с ее модератором и по ее правилам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Зураба Аласании.

Он отметил, что переговоры о месте проведения дебатов не успели начаться, как уже закончились.

"Господа кандидаты. Дебаты - по "Закону о выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины начинает переговоры по дебатам Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Ранее в НОТУ заявили, что у них есть техническая возможность провести трансляцию дебатов между кандидатами в президенты Украины на стадионе НСК "Олимпийский". В частности, у телеканала "UA: Первый" есть возможность организовать трансляцию со стадиона, однако решение о дебатах на стадионе должна принять Центральная избирательная комиссия.

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