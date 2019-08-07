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Помогает в борьбе с недругами: у Меган Маркл появился союзник в королевской семье

STYLERПерсоны    07.08.2019 - 10:36
Помогает в борьбе с недругами: у Меган Маркл появился союзник в королевской семье
Меган Маркл нашла защиту в лице принца Чарльза (коллаж: РБК-Украина)

Меган Маркл часто нарушает королевские правила и подвергается критике

Меган Маркл, недавно отпраздновавшая свое 38-летие, нашла бесценного сторонника в лице своего свекра, принца Чарльза. Оказалось, что отец Гарри активно защищает невестку в ее противостянии с королевскими советниками и помощниками.  Об этом пишет британское издание Grazia.

Так, между герцогиней Сассекской и ее помощниками в последнее время сложились не самые лучшие отношения. Придворным не нравится, что Меган часто нарушает протокол и действует по своим правилам, не думая, как ее поведение отразится на репутации королевской семьи.

Известно, что напряженность едва не переросла в конфликт, когда в апреле нынешнего года Меган перестала информировать дворец о ходе своей беременности. Кроме того советники и герцоги Сассекские часто вступают в споры относительно соблюдения прав на частную жизнь Меган и Гарри после рождения их первенца Арчи.

Помогает в борьбе с недругами: у Меган Маркл появился союзник в королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри с первенцем Арчи (фото: Getty Images) 

Но принц Чарльз, которому всегда нравилась Меган - он даже повел ее к алтарю вместо родного отца, дал придворным четко понять, что у герцогини есть надежная поддержка в его лице. Свекор убедил советников последовать его примеру и поддержать Меган, в том числе в ее благотворительной деятельности. 

Придворные консультанты уже одобрили идею Меган стать приглашенным редактором британского Vogue. По крайней мере советники вздохнули с облегчением, когда узнали, что она не намерена освещать в издании свою частную жизнь и публиковать свои снимки или фото королевской семьи.

Помогает в борьбе с недругами: у Меган Маркл появился союзник в королевской семье

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)

Кроме того, под влиянием принца Чарльза и сама Меган стала лучше воспринимать критику советников, перенимать их опыт и учиться извлекать уроки из собственных ошибок.

Напомним, недавно Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.

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