Допомагає у боротьбі з недругами: у Меган Маркл з'явився союзник у королівській родині

Меган Маркл знайшла захист в особі принца Чарльза (колаж: РБК-Україна)

Меган Маркл часто порушує королівські правила і піддається критиці

Меган Маркл, яка нещодавно відсвяткувала своє 38-річчя, знайшла безцінного прихильника в особі свого свекра, принца Чарльза. Виявилося, що батько Гаррі активно захищає невістку в її протистоянні з королівськими радниками і помічниками. Про це пише британське видання Grazia.

Так, між герцогинею Сассекською і її помічниками останнім часом склалися не найкращі стосунки. Придворним не подобається, що Меган часто порушує протокол і діє за своїми правилами, не думаючи, як її поведінка позначиться на репутації королівської сім'ї.

Відомо, що напруженість ледь не переросла в конфлікт, коли в квітні нинішнього року Меган перестала інформувати палац про перебіг своєї вагітності. Крім того радники і герцоги Сассекські часто вступають у суперечки щодо дотримання прав на приватне життя Меган і Гаррі після народження їх первістка Арчі.

Меган Маркл і принц Гаррі з первістком Арчі (фото: Getty Images)

Але принц Чарльз, якому завжди подобалася Меган - він навіть повів її до вівтаря замість рідного батька, дав придворним чітко зрозуміти, що у герцогині є надійна підтримка у його особі. Свекор переконав радників послідувати його прикладу і підтримати Меган, в тому числі в її благодійній діяльності.

Придворні консультанти вже схвалили ідею Меган стати запрошеним редактором британського Vogue. Принаймні радники зітхнули з полегшенням, коли дізналися, що вона не має намір висвітлювати у виданні своє приватне життя і публікувати свої знімки або фото королівської сім'ї.

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty Images)

Крім того, під впливом принца Чарльза і сама Меган стала краще сприймати критику радників, переймати їх досвід і вчитися витягувати уроки з власних помилок.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі образили своїх сусідів, чим викликали лють у громадськості. Сусідам королівської пари видали інструкцію з правилами поведінки, які ті повинні дотримуватися при спілкуванні з парою.