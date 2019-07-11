Меган Маркл впервые вышла в свет с новорожденным Арчи (фото)

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: коллаж РБК-Украина)

Герцогиня Сассекская вышла на публику вместе со своим сыном

Меган Маркл вышла на публику со своим двухмесячным сыном Арчи Харрисоном. Вчера, 10 июня, герцогиня посетила благотворительный матч по поло, который прошел в частном клубе Billingbear Polo Club.

В матче принимал участие принц Гарри и Меган Маркл пришла на мероприятие с сыном чтобы поддержать своего мужа.

В официальном аккаунте Instagram герцогини и герцога Сассекских фото Меган Маркл нет, а опубликованы только снимки принца Гарри во время его игры.

Принц Гарри во время благотворительного матча (фото:instagram.com/sussexroyal)

Но в сети появились фото Меган Маркл, которая держит на руках своего первенца. На фото также в кадр попала и герцогиня Кембриджская Кейт Мидлтон вместе с старшим сыном Джорджем.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Для посещения игры под открытым небом Меган Маркл надела обычное платье цвета хаки, а также солнцезащитные очки. Малыш был в белом комбинезоне с коротким рукавом.

Меган Маркл впервые вышла на публику со своим сыном Арчи (фото: instagram.com/harry_meghan_sussex)

Напомним, что Меган Маркл попала под шквал критики из-за инцидента на Уимблдоне, где ее запретили фотографировать. Меган вместе со своими подругами посетила турнир серии Большого шлема, чтобы поддержать американскую теннисистку Серену Уильямс.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри со скандалом крестили Арчи в Виндзорском замке в часовне Святого Георгия.

Мы также писали о том, что королевские эксперты назвали Меган Маркл "приземленной" герцогиней.