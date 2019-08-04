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Меган Маркл отмечает день рождения: как принц Гарри поздравил супругу

STYLERПерсоны    04.08.2019 - 15:24
Меган Маркл отмечает день рождения: как принц Гарри поздравил супругу
Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/sussexroyal)

Принц Гарри трогательно поздравил Меган Маркл с днем рождения

4 августа Меган Маркл исполнилось 38 лет. Этот день герцогиня Сассекская планировала отметить в кругу семьи, не закатывая шумных вечеринок. Принц Гарри уже поздравил супругу теплыми словами, опубликовав соответствующий пост в Instagram.

"С днем рождения, моя потрясающая жена. Спасибо, что присоединилась ко мне в этом приключении! С любовью, Г.", - написал герцог.

Помимо трогательного поздравления, принц Гарри опубликовал снимок своей супруги, на котором Меган выглядит весьма счастливой, что заметно по ее искренней улыбке на лице.

Меган Маркл отмечает день рождения: как принц Гарри поздравил супругуПринц Гарри поздравил Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

К слову, у Сассекских был довольно загруженный график, поэтому торжество по случаю дня рождения Меган Маркл, вероятнее всего, пройдет в кругу самых близких людей.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности. Соседям королевской четы выдали инструкцию с правилами поведения, которые те должны придерживаться при общении с парой.

Также мы публиковали фото, на котором видно, что принц Гарри заметно облысел после рождения сына. На макушке у герцога практически не осталось волос, что отчетливо видно на одном из видео

Напомним, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон создали секретный чат.

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