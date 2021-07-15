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Умер культовый Петр Мамонов

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Москва, Четверг 15 июля 2021 17:53
Умер культовый Петр Мамонов Фото: Петр Мамонов (facebook.com/mamonovpetr)
Автор: Роман Мирончук

Петр Мамонов умер сегодня, 15 июля, от коронавируса. Он был основателем и лидером легендарной группы "Звуки Му". Последние две недели он находился в тяжелом состоянии в московской больнице "Комунарка".

О смерти музыканта сообщили на его официальной странице в Facebook.

Кто такой Петр Мамонов

Артист родился 14 апреля 1951 года в Москве. В юности он увлекся рок-музыкой. За свою жизнь он сменил много профессий и почти на 10 лет забросил музыку.

В начале 1980-х Мамонов создал рок-группу "Звуки Му". Сначала выступали на квартирниках, потом стали участвовать в сборных концертах с группами "Браво", "Аквариум", "Зоопарк" и "Кино".

Их записи продюсировал Брайан Ино, в 90-х они выступали в Англии и США. Мамонов также снимался в таких фильмах как "Игла", "Такси-Блюз", "Остров". Музыкант также вел передачи на радио и был автором моноспектаклей.

В 2008 году он выпустил сборник поэтических афоризмов. В 2014 году начал вести авторскую программу "Золотая полка" на радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, сообщение о госпитализации Мамонова появилось в сети 1 июля. Медики заявили, что у него правое легкое поражено на 60%, левое - на 70%.

Мы также писали о том, что гитариста легендарной американской рок-группы Cinderella Джеффа ЛаБара нашли мертвым при загадочных обстоятельствах.

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