Музыканта легендарной рок-группы нашли мертвым: их "платиновые" песни знали все

"Мне только что позвонили… Джефф ЛаБар, мой отец, мой герой, мой идол, скончался сегодня. Сейчас у меня нет слов. Я люблю тебя, папа!" - написал сын рок-музыканта.

Фото: Джефф ЛаБар с сыном (instagram.com)

По данным ресурса TMZ, родственники и друзья Джеффа не могли связаться с ним последние несколько дней. 14 июля музыканта нашла мертвым в квартире в Нэшвилле его первая жена.

ЛаБару было 58 лет, причины смерти пока не называются.

Чем прославилась Cinderella

Американская группа из Филадельфии была сформирована в 1983 году. Но Джефф ЛаБар присоединился к ним в 1985-м. Сначала они играли в клубах Пенсильвании. Как-то на выступлении группы в одном из клубов ребят приметил Джон Бон Джови, который и порекомендовал их крупной звукозаписывающей компании.

Первый альбом группы, известной своим глэм-стилем, Cinderella Night Songs вышел в 1986. Он за шесть недель стал "золотым", а чуть позже благодаря синглам "Nobody's Fool" и "Somebody Save Me" - "платиновым".

Еще один хит группі "Don’t Know What You Got" (Till It’s Gone) из альбома 1988 года "Long Cold Winter" попал в десятку чарта Billboard 200.