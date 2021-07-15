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Музыканта легендарной рок-группы нашли мертвым: их "платиновые" песни знали все

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Четверг 15 июля 2021 13:12
Музыканта легендарной рок-группы нашли мертвым: их "платиновые" песни знали все Фото: Гитарист Cinderella Джефф ЛаБар умер в США (facebook.com.radiobeat)
Автор: Светлана Мащенко

Гитарист легендарной американской рок-группы Cinderella Джефф ЛаБар умер при загадочных обстоятельствах. Их "платиновый" хит 80-х "Nobody's Fool" был очень популярен у нас.

О смерти музыканта сообщил в Instagram его сын Себастиан.

"Мне только что позвонили… Джефф ЛаБар, мой отец, мой герой, мой идол, скончался сегодня. Сейчас у меня нет слов. Я люблю тебя, папа!" - написал сын рок-музыканта.

Музыканта легендарной рок-группы нашли мертвым: их &quot;платиновые&quot; песни знали все

Фото: Джефф ЛаБар с сыном (instagram.com)

По данным ресурса TMZ, родственники и друзья Джеффа не могли связаться с ним последние несколько дней. 14 июля музыканта нашла мертвым в квартире в Нэшвилле его первая жена.

ЛаБару было 58 лет, причины смерти пока не называются.

Чем прославилась Cinderella

Американская группа из Филадельфии была сформирована в 1983 году. Но Джефф ЛаБар присоединился к ним в 1985-м. Сначала они играли в клубах Пенсильвании. Как-то на выступлении группы в одном из клубов ребят приметил Джон Бон Джови, который и порекомендовал их крупной звукозаписывающей компании.

Первый альбом группы, известной своим глэм-стилем, Cinderella Night Songs вышел в 1986. Он за шесть недель стал "золотым", а чуть позже благодаря синглам "Nobody's Fool" и "Somebody Save Me" - "платиновым".

Еще один хит группі "Don’t Know What You Got" (Till It’s Gone) из альбома 1988 года "Long Cold Winter" попал в десятку чарта Billboard 200.

Cinderella не выпускали новых альбомов с момента релиза Still Climbing в 1994 году, однако в 2010 году группа снова начала давать концерты. Последние пару лет коллектив не был активен, а фронтмен команды Том Кифер занимался сольной карьерой.

В интервью в 2016 году ЛаБар признавался, что перерыв в творчестве Cinderella связан в том числе с его проблемами с алкоголем, которые вызвали разлад в коллективе.

Отметим, что у ЛаБара был свой сольный проект, он успел выпустить одну пластинку под названием One For The Road в 2014 году.

Видео: Легендарная Nobody's Fool группы Cinderella

Видео: Cinderella - Somebody Save Me

Видео: Cinderella - Don't Know What You Got (Till It's Gone)

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