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Помер культовий Петро Мамонов

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Москва, Четвер 15 липня 2021 17:53
Помер культовий Петро Мамонов Фото: Петро Мамонов (facebook.com/mamonovpetr)
Автор: Роман Мирончук

Петро Мамонов помер сьогодні, 15 липня, від коронавірусу. Він був засновником і лідером легендарного гурту "Звуки Му". Останні два тижні він знаходився у важкому стані в московській лікарні "Комунарка".

Про смерть музиканта повідомили на його офіційній сторінці в Facebook.

Хто такий Петро Мамонов

Артист народився 14 квітня 1951 року в Москві. В юності він захопився рок-музикою. За своє життя він змінив багато професій і майже на 10 років закинув музику.

На початку 1980-х Мамонов створив рок-гурт "Звуки Му". Спочатку виступали на квартирниках, потім стали брати участь в збірних концертах з гуртами "Браво", "Акваріум", "Зоопарк" і "Кіно".

Їх записи продюсував Брайан Іно, в 90-х вони виступали в Англії і США. Мамонов також знімався в таких фільмах як "Голка", "Таксі-Блюз", "Острів". Музикант також вів передачі на радіо і був автором моновистав.

У 2008 році він випустив збірник поетичних афоризмів. У 2014 році почав вести авторську програму "Золота полиця" на радіостанції "Ехо Москви".

Нагадаємо, повідомлення про госпіталізацію Мамонова з'явилося в мережі 1 липня. Медики заявили, що у нього праву легеню уражено на 60%, ліве - на 70%.

Ми також писали про те, що гітариста легендарного американського рок-гурту Cinderella Джеффа ЛаБара знайшли мертвим при загадкових обставинах.

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