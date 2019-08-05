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Змінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилися

STYLERЖиття    05.08.2019 - 13:43
Змінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилися
У Зеленського оскандалилися через прем'єр-міністра Індії (колаж: РБК-Україна)

У повідомленні прес-служби Володимира Зеленського допустили прикру помилку

Прес-служба президента України Володимира Зеленського потрапила в скандал через те, що в офіційному повідомленні назвала прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді жінкою. Таку помилку допустили на Facebook-сторінці "Команда Зеленського" ще 1 серпня.

Так, у прес-службі розповіли про нещодавну телефонну розмову Володимира Зеленського з індійським політиком, в рамках якої президент привітав Моді з переобранням на пост прем'єр-міністра і перемогу на парламентських виборах.

При цьому в повідомленні було сказано "Привітав ЇЇ з перемогою на парламентських виборах".

Змінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилися

У Зеленського оскандалилися через прем'єр-міністра Індії (скрін: facebook.com/ze2019official)

Правда пізніше це повідомлення було виправлено, і прем'єр-міністру знову "повернули чоловіче обличчя", змінивши фразу на "Привітав ЙОГО з перемогою на парламентських виборах".

Змінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилися

У Зеленського оскандалилися через прем'єр-міністра Індії (скрін: facebook.com/ze2019official)

Зазначимо, першими прикру помилку помітили користувачі мережі, які почали навперебій вказувати в коментарях, що Нарендра Моді - чоловік, а не жінка.

  • Це він, а не вона.
  • Нарендра Моді - це чоловік. Яка жахлива некомпетентність.
  • Хлопці, ви б може гуглили перед тим, як писати "її"?)

Змінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилисяЗмінили стать прем'єр-міністру: у Зеленського знову оконфузилися

У Зеленського оскандалилися через прем'єр-міністра Індії (скрін: facebook.com/ze2019official)

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