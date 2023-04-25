Полярники розповіли про пінгвінів, яких побачити на "Вернадського" - крайня рідкість (фото)

Українські полярники на науково-дослідній станції "Академік Вернадський" розповіли про види пінгвінів в Антарктиці, які через особливі температурні переваги вкрай рідко навідуються до них на мис Марина острова Галіндез. І кожна зустріч із такими гостями - подія для науковців
Про це йдеться на Facebook-сторінці Національного антарктичного наукового центру.
Всього в Антарктиці зустрічається 5 видів пінгвінів, три з яких - субантарктичні, антарктичні та Аделі - уподобали околиці "Вернадського". А ось два види, що залишилися - імператорські і королівські пінгвіни, наносять візит сюди зовсім не часто.
"Зустріти їхніх представників на нашому острові - велика рідкість, а отже - велике свято для українських полярників", - йдеться у публікації.
Під час минулої зимівлі, що тривала рік, біологи з 27-ї Української антарктичної експедиції за весь час не зафіксували жодного заходу до станції цих пінгвінів. При цьому команді вчених із 24-ї УАЕ пощастило зустріти біля "Вернадського" одночасно і королівського, і імператорського.
"Це - унікальне явище, адже згадані види надають перевагу зовсім різному "температурному режиму", - звертають увагу полярники.
Королівський пінгвін відвідав станцію "Вернадського" (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Оксана Савенко, Ігор Дикий, Андрій Зотов)
Так, імператорські пінгвіни люблять холод, і вони єдині, хто заходить далі на Південь і розмножуються на материку. Велика колонія таких птахів знаходиться за 300 км від української станції.
А ось королівські пінгвіни навпаки - теплолюби, і проживають на Субантарктичних островах. Найближча колонія розташовується за 2 тисячі кілометрів від "Вернадського".
Як виглядають імператорський та королівський пінгвіни (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Імператорські пінгвіни є найбільшими на планеті з усіх 18 видів. Їхній зріст може досягати 120 сантиметрів, а вага - 50 кілограмів.
Імператорський пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Королівські пінгвіни - теж найбільші, але все ж таки поступаються імператорським. Їхній зріст становить близько 1 метра, а вага може досягати 18 кг.
Королівський пінгвін (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Рідкісний гість на "Вернадського" - у центрі уваги не лише вчених, а й інших тварин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, нещодавно українські полярники зворушили відео з пінгвінятком, який дуже хотів злетіти, і не опускав крильця в завзятих спробах втілити свою мрію.
А також перед цим вчені зі станції "Вернадського" показали на фото дитсадки пінгвінів.