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Ніколи не опускайте крильця! Полярники зворушили українців відео з пінгвінятком

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Антарктида, Вівторок 04 квітня 2023 19:24
Ніколи не опускайте крильця! Полярники зворушили українців відео з пінгвінятком Полярники зворушили відео з пінгвіненком (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські полярники з антарктичної станції Академік Вернадський показали неймовірно миле відео із маленьким пінгвінятком Аделі. Вони зазначили, що цей маленький птах може надати підтримку всім у важкі часи.

Неймовірно миле відео розмістили на сторінці Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

На кадрах відео видно, як дитинча пінгвіна відчайдушно махає крилами на величезній крижині - так, начебто ще зовсім небагато зусиль потрібно докласти, щоб злетіти в повітря.

Українські полярники зазначають, що в цей складний час нам усім важливо не втратити віру у власні сили, не зрікатися своїх мрій і берегти вогник надії всередині.

"Ніколи не опускайте крильця! Навіть якщо ви зараз не можете літати, це не заважає про це мріяти та діяти. Одного дня навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю", - ніби каже нам це відчайдушне пінгвіненя Аделі.

Вчені закликають прислухатися до птаха і мріяти про мирне вільне життя, вірити в Україну та ЗСУ та активно тріпотіти крильцями для Перемоги.

До речі, раніше ми розповідали про те, що українські полярники показали, як виглядають неймовірно величезні кити в Антарктиці.

А ще писали, що полярники зі станції Академік Вернадський поділилися фото закоханих пінгвінів.

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