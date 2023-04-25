Полярники рассказали о пингвинах, которых увидеть на "Вернадского" - крайняя редкость (фото)

Украинские полярники на научно исследовательской станции "Академик Вернадский" рассказали о видах пингвинов в Антарктике, которые из-за особых температурных предпочтений крайне редко наведываются к ним на мыс Марина острова Галиндез. И каждая встреча с такими гостями - событие для ученых.
Об этом говорится на Facebook-странице Национального антарктического научного центра.
Всего в Антарктике встречается 5 видов пингвинов, три из которых - субантарктические, антарктические и Адели - облюбовали окресности "Вернадского". А вот оставшиеся два вида - императорские и королевские пингвины, наносят визит сюда совсем не часто.
"Встретить их представителей на нашем острове - большая редкость, а значит - большой праздник для украинских полярников", - говорится в публикации.
Во время прошлой зимовки, длившейся год, биологи из 27-й Украинской антарктической экспедиции за все время не зафиксировали ни одного захода к станции этих пингвинов. При этом команде ученых из 24-й УАЭ посчастливилось встретить возле "Вернадского" одновременно и королевского, и императорского.
"Это - уникальное явление, ведь упомянутые виды предпочитают совершенно разный "температурный режим", - обращают внимание полярники.
Королевский пингвин нанес визит на станцию "Вернадского" (фото: facebook.com/AntarcticCenter / Оксана Савенко, Игорь Дикий, Андрей Зотов)
Так, императорские пингвины любят холод, и они единственные, кто заходит дальше на Юг, и размножаются на материке. Большая колония таких птиц находится в более чем 300 км от украинской станции.
А вот королевские пингвины наоборот - теплолюбы, и проживают на Субантарктических островах. Ближайшая колония располагается за целых 2 тысячи километров от "Вернадского".
Как выглядят императорский и королевский пингвины (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Императорские пингвины являются самыми крупными на планете из всех 18 видов. Их рост может достигать 120 сантиметров, а вес - 50 килограмм.
Императорский пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Королевские пингвины - тоже крупнейшие, но все же уступают императорским. Их рост составляет около 1 метра, а вес может достигать 18 кг.
Королевский пингвин (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Редкий гость на "Вернадского" - в центре внимания не только ученых, но и других животных (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним, недавно украинские полярники растрогали видео с пингвиненком, который очень хотел взлететь, и не опускал крылышки в упорных попытках воплотить свою мечту.
А также перед этим ученые со станции "Вернадского" показали на фото детсады пингвинов.