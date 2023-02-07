Полярники показали привітання від школярів із окупованого Енергодару: ось що пишуть діти

Полярники з української дослідницької станції "Академік Вернадський" в Антарктиді отримали теплі привітання від школярів з Енергодару, тимчасово окупованого російськими загарбниками.
Про це 7 лютого передали у Національному антарктичному науковому центрі на сторінці у Facebook.
Як зазначили науковці, серед отриманих учора численних привітань з нагоди 27-річчя станції Вернадського, що відзначали 6 лютого, був дуже зворушливий лист від педагогів поки що окупованого Енергодару.
Полярники отримали привітальний лист від вчителів та учнів школи Енергодару у День народження станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Вони написали, що проводили онлайн заняття зі школярами, де знайомилися з Антарктидою, і завдяки 3D-туру на сайті НАНЦ навіть зробили невелику віртуальну екскурсію нашою станцією. Після уроку діти підготували привітання полярникам", - розповідає команда експедиції.
Також полярники показали фото листів від школярів, їхні милі малюнки та вироби з паперу. Серед побажань - такі:
Лист полярникам з привітаннями від школярів з Енергодару (фото:facebook.com/AntarcticCenter)
Полярники зазначають, що такі слова дуже зворушують та надихають, особливо з огляду на ті складнощі, з якими зіткнулися і учні, і вчителі на окупованих територіях.
Школярі з окупованого Енергодару передали українським полярникам теплі привітання з нагоди 27-ї річниці станції "Академік Вернадський" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Своєю чергою ми бажаємо вам міцного духу та стійкості. Віримо, що скоро всі українські території повернуться під синьо-жовтий стяг і настане Перемога, яку всіма силами наближають наші воїни", - наголошують співробітники станції Вернадського.
Малюнки та зворушливі привітання від учнів школи Енергодару полярники отримали у день народження станції "Академік Вернадський" 6 лютого (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)
6 лютого 1996 року відбулася урочиста передача Україні британської антарктичної станції "Фарадей", назва якої змінилася на "Академік Вернадський". Саме цього дня наразі відзначають "день народження" української науково-дослідної станції. Ось 5 цікавих фактів про неї:
Українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді 6 лютого 2023-го виповнилося вже 27 років (фото: Facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо також, перед цим ми писали про цікаві факти про Антарктику, якими поділилися українські полярники.
Раніше повідомлялося, що в День Соборності України 22 січня полярники організували "Ланцюг єдності".