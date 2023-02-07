Полярники показали поздравления от школьников из оккупированного Энергодара: вот что пишут дети

Как отметили ученые, среди полученных вчера многочисленных поздравлений по случаю 27-летия станции Вернадского, что отмечали 6 февраля, было очень трогательное письмо от педагогов пока что оккупированного Энергодара.

Полярники получили поздравительное письмо от учителей и учеников школы Энергодара в День рождения станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Они написали, что проводили онлайн занятия со школьниками, где знакомились с Антарктидой, и благодаря 3D-туру на сайте НАНЦ даже совершили небольшую виртуальную экскурсию по нашей станции. После урока дети подготовили приветствие полярникам", - рассказывает команда экспедиции.

Также полярники показали фото писем от школьников, их милые рисунки и поделки из бумаги. Среди пожеланий - такие:

"Желаю успехов в труде, новых важных открытий, чтобы вы не мерзли и скорейшего возвращения домой"

"Я горжусь вами за то, что вы продолжаете борьбу за развитие в науке, и желаю воплощения всех ваших мечтаний"

"Хотя сейчас Украина переживает не лучшие времена, однако я верю, что все будет хорошо и нас ждет только светлое будущее… Вы делаете очень важный труд, так что не останавливайтесь, идите вперед. Уверен, что у вас там прохладно, поэтому пусть тепло моих слов согреет ваше сердце даже в сильный мороз".

Письмо полярникам с поздравлениями от школьников из Энергодара (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Полярники отмечают, что такие слова очень трогают и вдохновляют, особенно учитывая те сложности, с которыми столкнулись и ученики, и учителя на оккупированных территориях.

Школьники из оккупированного Энергодара передали украинским полярникам теплые поздравления по случаю 27-летия станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В свою очередь мы желаем вам крепкого духа и стойкости. Верим, что скоро все украинские территории вернутся под сине-желтое знамя и наступит Победа, которую всеми силами приближают наши воины", - подчеркивают сотрудники станции Вернадского.

Рисунки и трогательные поздравления от учеников школы Энергодара полярники получили в день рождения станции "Академик Вернадский" 6 февраля (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Интересные факты о станции "Академик Вернадский"

6 февраля 1996 года состоялась торжественная передача Украине британской антарктической станции "Фарадей", название которой изменилось на "Академик Вернадский". Именно в этот день теперь отмечают "день рождения" украинской научно-исследовательской станции. Вот 5 интересных фактов о ней:

Это одна из древнейших научных баз в Антарктике. Некоторые ряды измерений, в частности, климатические, здесь продолжаются с 1947 года. Они самые длинные на континенте, и очень ценны для мировой науки своей непрерывностью. "Академик Вернадский" работает круглогодично: такие станции есть лишь у 30 стран мира. Работа украинской станции не прекратилась ни во время пандемии COVID-19, когда некоторые базы консервировали, а научные программы приостановили, ни во время полномасштабной войны РФ против нашей страны. Именно на этой станции британскими учеными было открыто явление "озоновой дыры". Украинские полярники и сейчас постоянно проводят мониторинг изменения концентрации озона в атмосфере и посылают данные в международную систему. Эта информация помогает отслеживать состояние и динамику озоновой дыры над Антарктикой. Украина получила станцию от Британии бесплатно. Однако когда 6 февраля проходила церемония спуска британского флага и поднятие украинского, то участник команды Геннадий Милиневский по давней традиции "заплатил" британским коллегам символический 1 фунт стерлингов. Эту монетку сразу "вмуровали" в столешницу бара "Фарадей" на станции, где ее можно увидеть и сейчас. Украинская станция расположена в живописной местности - на острове Галиндез в Западной Антарктике. Вблизи нее встречается много разных животных, из которых самые известные, конечно, пингвины, которые летом буквально окружают "Вернадского". Поэтому станция является жемчужиной для антарктических туристов, которых в доковидный период было тут до 4 тысяч за сезон.

Украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 6 февраля 2023-го исполнилось уже 27 лет (фото: facebook.com/AntarcticCenter)