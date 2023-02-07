Полярники показали поздравления от школьников из оккупированного Энергодара: вот что пишут дети

Полярники с украинской исследовательской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде получили теплые сердечные поздравления от школьников из Энергодара, временно оккупированного российскими захватчиками.
Об этом 7 февраля передали в Национальном антарктическом научном центре на странице в Facebook.
Как отметили ученые, среди полученных вчера многочисленных поздравлений по случаю 27-летия станции Вернадского, что отмечали 6 февраля, было очень трогательное письмо от педагогов пока что оккупированного Энергодара.
Полярники получили поздравительное письмо от учителей и учеников школы Энергодара в День рождения станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Они написали, что проводили онлайн занятия со школьниками, где знакомились с Антарктидой, и благодаря 3D-туру на сайте НАНЦ даже совершили небольшую виртуальную экскурсию по нашей станции. После урока дети подготовили приветствие полярникам", - рассказывает команда экспедиции.
Также полярники показали фото писем от школьников, их милые рисунки и поделки из бумаги. Среди пожеланий - такие:
Письмо полярникам с поздравлениями от школьников из Энергодара (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Полярники отмечают, что такие слова очень трогают и вдохновляют, особенно учитывая те сложности, с которыми столкнулись и ученики, и учителя на оккупированных территориях.
Школьники из оккупированного Энергодара передали украинским полярникам теплые поздравления по случаю 27-летия станции "Академик Вернадский" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"В свою очередь мы желаем вам крепкого духа и стойкости. Верим, что скоро все украинские территории вернутся под сине-желтое знамя и наступит Победа, которую всеми силами приближают наши воины", - подчеркивают сотрудники станции Вернадского.
Рисунки и трогательные поздравления от учеников школы Энергодара полярники получили в день рождения станции "Академик Вернадский" 6 февраля (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
6 февраля 1996 года состоялась торжественная передача Украине британской антарктической станции "Фарадей", название которой изменилось на "Академик Вернадский". Именно в этот день теперь отмечают "день рождения" украинской научно-исследовательской станции. Вот 5 интересных фактов о ней:
Украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 6 февраля 2023-го исполнилось уже 27 лет (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Напомним также, перед этим мы писали об интересных фактах об Антарктике, которыми поделились украинские полярники.
Ранее сообщалось, что в День Соборности Украины 22 января полярники организовали "Цепь единства".