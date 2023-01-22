Ланцюг єдності в День Соборності України "протягнувся" до Антарктиди (фото)

В Антарктиді на День Соборності України 22 січня також організували традиційний для цього свята "Ланцюг єдності". Так, символічну акцію влаштували українські полярники з дослідницької станції "Академік Вернадський".

Про це передали у Національному антарктичному науковому центрі на сторінці у Facebook .

Команда 27-ї Української антарктичної експедиції, взявшись за руки та тримаючи державний стяг у центрі "живого ланцюга", тепло привітала співвітчизників зі святом.

"Де ми сьогодні не були б – ми єдині, бо ми – сильний, вільний і незламний народ", - наголошують полярники.

Учасники експедиції зазначили, що простягають цей "Ланцюг єдності" з найвіддаленішого куточка через десятки країн до рідної України, до близьких, які перебувають у різних містах України.

"Ми незримо, але міцно стикаємо руки наших побратимів, які змінили полярну форму на військовий однострій і нині тримають фронт. Дякуємо і пишаємося вами! З Днем соборності України. Віримо в Україну! Віримо у ЗСУ! Переможемо!" - йдеться у зверненні.

Полярники зі станції Вернадського в Антарктиді в День Соборності України 22 січня організували "Ланцюг єдності" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Свято День Соборності України

День Соборності України - свято народної єдності, яке відзначається на згадку про подію, яка об'єднала українців східної та західної частини країни у далекому 1919 році. Так, об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки було проголошено 22 січня 1919 року та скріплено "Актом Злуки" на Софійській площі Києва. Він став символом народної єдності, виявом волі до етнічного та територіального об'єднання, кроком, який вплинув на подальші національно-політичні процеси в Україні.

Проголошення "Акту злуки" на Софійській площі Києва 22 січня 1919 року (фото: facebook.com/ukraina.soborna)

Статус державного свята у незалежній Україні День Соборності отримав у 1999 році. Щорічно цього дня по всій території країни відбуваються різноманітні акції та урочистості. Наймасовішою стала акція 1990 року, коли було організовано перший "Живий ланцюг Соборності", який об'єднав жителів України. Взявшись за руки, люди створили безперервний ланцюг від Львова до Києва. За підрахунками, у прагненні відродження незалежної України в акції тоді взяло участь від 1 до 3 мільйонів людей.

Відео: Акція "Живий ланцюг" на День Соборності у 1990 році