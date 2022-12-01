В Антарктиді сьогодні перший день літа: полярники поділились цікавими фактами про континент

1 грудня у світі відзначають День Антарктиди. Це найтаємничіший континент світу, оскільки мало кому пощастило там побувати.

Антарктида не належить жодній країні світу

Цей континент належить усьому світу. Це закріплено в Договорі про Антарктику, який підписали 1 грудня 1959 року. Оскільки Україна має там цілорічну станцію, то є Консультативною стороною Договору і може накладати вето при ухваленні рішень.

Це континент миру і безпеки

Тут повністю заборонена будь-яка військова діяльність, ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів.

В Антарктиці діють суворі екологічні стандарти, яких мають дотримуватися усі, хто там перебуває. Наприклад, не можна навіть наближатися до тварин.

Усі країни-учасниці Договору стежать за дотриманням правил.

В Антарктиці 1 грудня – перший день літа

Пори року в Південній та Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима - там літо, і навпаки.

На континенті не існує єдиного часу

Кожна станція живе за тим часовим поясом, навпроти якого знаходиться. Наш "Вернадський" розташований навпроти Чилі. Там на 5 годин менше зараз, ніж в Україні. До переходу на зимовий час - було на 6.

З навколишніми водами займає 10% планети

Цей континент величезний, тому на різних його частинах - різні кліматичні умови. Наприклад, біля полюса дуже морозно й сухо, у районі "Вернадського" - постійні опади, шторми, а температура близько 0°С.

Має найбільший запас прісної води

На континенті близько 80% від усього запасу планети.

Там не живуть білі ведмеді

Та й інші ведмеді також. Ці тварини мешкають в Арктиці, що розташована з іншого боку Землі. А от в Антарктиді живуть пінгвіни. Їх багато біля української станції. Зараз там вже понад 2 тисяч особин. А на початку грудня ще більше, оскільки вилупляться нові пташенята.