В Антарктиді сьогодні перший день літа: полярники поділились цікавими фактами про континент
1 грудня у світі відзначають День Антарктиди. Це найтаємничіший континент світу, оскільки мало кому пощастило там побувати.
Найцікавішими фактами про цей материк поділились українські полярники.
Антарктида не належить жодній країні світу
Цей континент належить усьому світу. Це закріплено в Договорі про Антарктику, який підписали 1 грудня 1959 року. Оскільки Україна має там цілорічну станцію, то є Консультативною стороною Договору і може накладати вето при ухваленні рішень.
Це континент миру і безпеки
Тут повністю заборонена будь-яка військова діяльність, ядерні вибухи та захоронення радіоактивних матеріалів.
В Антарктиці діють суворі екологічні стандарти, яких мають дотримуватися усі, хто там перебуває. Наприклад, не можна навіть наближатися до тварин.
Усі країни-учасниці Договору стежать за дотриманням правил.
В Антарктиці 1 грудня – перший день літа
Пори року в Південній та Північній півкулях йдуть у протифазі: коли в Україні зима - там літо, і навпаки.
На континенті не існує єдиного часу
Кожна станція живе за тим часовим поясом, навпроти якого знаходиться. Наш "Вернадський" розташований навпроти Чилі. Там на 5 годин менше зараз, ніж в Україні. До переходу на зимовий час - було на 6.
З навколишніми водами займає 10% планети
Цей континент величезний, тому на різних його частинах - різні кліматичні умови. Наприклад, біля полюса дуже морозно й сухо, у районі "Вернадського" - постійні опади, шторми, а температура близько 0°С.
Має найбільший запас прісної води
На континенті близько 80% від усього запасу планети.
Там не живуть білі ведмеді
Та й інші ведмеді також. Ці тварини мешкають в Арктиці, що розташована з іншого боку Землі. А от в Антарктиді живуть пінгвіни. Їх багато біля української станції. Зараз там вже понад 2 тисяч особин. А на початку грудня ще більше, оскільки вилупляться нові пташенята.
Раніше ми ділились милими фото пінгвінів-поліцейських, що гостюють біля української станції "Вернадський".
Переглядайте також фото пінгвінів, які готуються стати батьками.