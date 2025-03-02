Полякова щемливо привітала старшу доньку з 20-річчям і показала родинні фото

Старша донька співачки Олі Полякової Маша 2 березня святкує день народження - їй виповнюється 20 років. З нагоди свята виконавиця присвятила щемливий допис спадкоємиці й показала їхні родинні фото.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артистки.

Співачка поділилася відео, в якому зібрала різні світлини та фрагменти з Машею. У цих кадрах видно, як дівчина дорослішала та змінювалася.

Крім того, Оля Полякова висловила глибоку вдячність доньці, адже саме завдяки їй вона вперше відчула радість материнства.

"Моя маленька доросла дівчинка! Тобі сьогодні (2 березня - прим. ред.) 20! З тобою все вперше! Вперше я стала мамою, вперше покохала когось більше, ніж себе, вперше молилася так по-справжньому, щоб захистити тебе, вперше цілувала твої пухкі щічки і просто злітала з розуму, все вперше, а тому так яскраво та неповторно!", - написала знаменитість. Оля Полякова з донькою Машею (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Вона побажала донечці щасливої долі, міцного здоров'я та удачі, зізнавшись, що дуже нею пишається.

Зірка наголосила, що Маша талановита, працьовита, творча та завзята, а ще неймовірно красива й легка, як сонце.

Артистка закликала її мріяти, досягати бажаного та робити все, що заманеться, запевнивши, що завжди буде поруч.

"Я так прошу Бога та всесвіт подарувати тобі щасливу долю, міцне здоров'я та удачі! Я так тобою пишаюся! Яка ти талановита, працьовита, творча, завзята, а ще красива як сонце та легка і прекрасна! Роби все, що заманеться, мрій та досягай! А я завжди поруч, твоя мама!", - звернулася до доньки Полякова.

Нагадаємо, Марія наразі перебуває в США, місті Бостон. Там вона здобуває музичну освіту в престижному університеті Берклі.

Нещодавно старша донька Олі зібрала власний музичний гурт, з яким вже проводить репетиції.

Особливістю цього проєкту є те, що дівчина переклала свої пісні англійською мовою.

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