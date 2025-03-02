Полякова щемяще поздравила старшую дочь с 20-летием и показала семейные фото

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша 2 марта празднует день рождения - ей исполняется 20 лет. По случаю праздника исполнительница посвятила щемящий пост наследнице и показала их семейные фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артистки.

Певица поделилась видео, в котором собрала различные фотографии и фрагменты с Машей. В этих кадрах видно, как девушка взрослела и менялась.

Кроме того, Оля Полякова выразила глубокую благодарность дочери, ведь именно благодаря ей она впервые почувствовала радость материнства.

"Моя маленькая взрослая девочка! Тебе сегодня (2 марта - прим. ред.) 20! С тобой все впервые! Впервые я стала мамой, впервые полюбила кого-то больше, чем себя, впервые молилась так по-настоящему, чтобы защитить тебя, впервые целовала твои пухлые щечки и просто сходила с ума, все впервые, а потому так ярко и неповторимо!", - написала знаменитость. Оля Полякова с дочкой Машей (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Она пожелала дочери счастливой судьбы, крепкого здоровья и удачи, признавшись, что очень ею гордится.

Звезда отметила, что Маша талантливая, трудолюбивая, творческая и упорная, а еще невероятно красивая и легкая как солнце.

Артистка призвала ее мечтать, достигать желаемого и делать все, что захочется, заверив, что всегда будет рядом.

"Я так прошу Бога и вселенную подарить тебе счастливую судьбу, крепкое здоровье и удачи! Я так тобой горжусь! Какая ты талантливая, трудолюбивая, творческая, упорная, а еще красивая как солнце и легкая и прекрасная! Делай все, что захочется, мечтай и достигай! А я всегда рядом, твоя мама!", - обратилась к дочери Полякова.

Напомним, Мария сейчас находится в США, городе Бостон. Там она получает музыкальное образование в престижном университете Беркли.

Недавно старшая дочь Оли собрала собственную музыкальную группу, с которой уже проводит репетиции.

Особенностью этого проекта является то, что девушка перевела свои песни на английский язык.

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