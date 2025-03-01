Усик замовив Дорофєєву для доньки: запальні танці на корпоративі (відео)
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик та його дружина Катерина відсвяткували 15-й день народження своєї старшої доньки Єлизавети. Гостей та юну іменинницю розважала Надя Дорофєєва, яка виконала свої хіти та влаштувала запальні танці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram дружини Усика.
Як минув день народження доньки боксера
Так, Єлизаветі виповнилося 15 років ще 24 лютого. Але святкування було перенесено на декілька днів. І 28 лютого друзі та люблячі батьки зібралися, аби привітати дівчинку.
Сукня дружини Усика (скріншот)
Дружина Усика обрала для свята розкішну корсетну сукню, яка легко трансформувалася у зухвале боді. А донька зіркової пари приміряла стильну чорну сукню та доповнила свій "лук" брендовими кедами.
Донька Усика (скріншот)
Боксер святкував день народження донечки у чорному костюмі. До речі, зі сцени він проголосив щемливу промову, в якій розповів цікаву історію.
Усик розчулив словами про доньку (скріншот)
"Я ї дуже люблю. Вона дуже мене стимульнула по життю. Коли вона була маленька, я був на Олімпійських іграх. І ми розмовляли з Катею по відеозв'язку, а вона мені сказала: "Тато, привези золото", - пригадав Усик.
"Золото було привезене, і, слава Богу, Олімпійська медаль належить їй", - додав він.
Ну а головною зіркою розважальної програми стала Дорофєєва. Співачка "запалила" й виконала свої пісні, гості не могли втриматися й танцювали разом з нею. Також на сцену виходила донька боксера, її друзі.
На відео попали й Усики. Спортсмен та його дружина "відривалися" під трек "А я все плакала" й не приховували щастя.
March 1, 2025
Скільки коштує виступ Наді на корпоративі - невідомо. Втім, цілком ймовірно, що йдеться про десятки тисяч доларів. Декілька років тому Дорофєєва брала, як стверджували блогери, приблизно 20 тисяч доларів.
Що відомо про родину Усика
Боксер вже багато років живе у шлюбі з Катериною. Вони одружилися у 2009 році в Сімферополі. Після 2014 року, коли РФ окупувала Крим, Усик так його родина переїхали до Києва.
Усик та його дружина виховують четверо дітей:
- 15-річну Єлизавету
- 11-річного Кирила
- 9-річного Михайла
- однорічну Марію.
Усик та його дружина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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