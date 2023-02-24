Поляки збудують мобільний навчальний центр для наших військових: перші фото проєкту

Поляки профінансують будівництво мобільного навчального центру для українських військових, який буде замаскований від ворожої авіарозвідки. Його збудує польська фірма за кошти, які поляки зібрали на Bayraktar.

Про це повідомив польський журналіст та волонтер Славомір Сєраковський у себе на сторінці у Facebook . Саме він проводив збір на Bayraktar для українців.

Що відомо про проєкт

"Річниця російського вторгнення в Україну - найкращий момент для презентації першого з проєктів, які ми реалізуємо за кошти, зібрані на Bayraktar. Безпілотник вже на передовій і використовується українськими військовими для знищення російських танків. Завдяки цьому ми можемо профінансувати ще чотири великі проєкти для українців", - написав журналіст.

Сєраковський додав, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до нього з проханням про фінансування центру підготовки українських військових. Також журналіст зазначив, що він уже минулого тижня підписав договір з фондом "Повернись живим".

До свого посту Сєраковський прикріпив лист Резнікова та платіжне доручення, у якому вказана вартість будівництва центру - 5 130 000 злотих. За курсом НБУ це майже 42 млн грн.

Платіжне доручення (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Як виглядатиме мобільний навчальний центр

"Це буде тренувальний центр на 600 бійців, сучасний і непомітний для безпілотників, оскільки він покритий спеціальним матеріалом. Найголовніше, що він буде мобільний, тому що росіяни давно знищили звичайні казарми, а в цю вони не вдарять", - пояснив Славомір.

Також він зазначив, що центр живитиметься від великих генераторів. У ньому буде лазарет для поранених і склад зброї. Будуватиме центр польська компанія Lubawa, яка спеціалізується на виробництві ангарів.

Ось так виглядатиме мобільний навчальний центр для українців (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Сєраковський уже поділився візуалізацією майбутнього мобільного центру для українських бійців.

"Чим краще будуть навчені українські військові, тим більше з них повернуться цілими та неушкодженими", - додав журналіст.

Ось так виглядатиме мобільний навчальний центр для українців (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)