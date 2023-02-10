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Новий феномен. Як поляки сприймають українців через майже рік війни: опитування

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П'ятниця 10 лютого 2023 12:23
Новий феномен. Як поляки сприймають українців через майже рік війни: опитування Фото: Підтримка України у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

З початку війни в Польщі оселилися близько 1,2-1,3 млн українців, не рахуючи тих, хто жив до війни. Останнє опитування показало, що за рік ставлення поляків до українців суттєво змінилося.

Кожен шостий респондент змінив ставлення до біженців у гірший бік, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Позитивне ставлення до України не змінилося

Соціальне сприйняття поляками біженців із України у січні вивчали дослідники факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві. Вперше таке дослідження проводилося у квітні 2022 року.

"Результати, які ми отримали зараз, нас дуже здивували. Ми виявили новий феномен – ефект, який ми назвали дисонансом позитивного ставлення", – пояснив Роберт Станішевський із Варшавського університету.

За його словами, позитивне ставлення поляків до українців та допомоги Україні не змінилося з початку війни. При цьому дисонанс виявляється у тому, що вже 25% опитаних змінили своє ставлення до біженців на території Польщі. З-поміж них 68% сказали, що ставлення погіршилося – це приблизно 17% від загальної кількості опитаних. При цьому 83% поляків зберігають позитивне ставлення до українських біженців.

Майже половина респондентів (48%) вважають, що Польща має надати додаткову військову підтримку Україні, але більше ніж третина виступають проти.

Новий феномен. Як поляки сприймають українців через майже рік війни: опитуванняФото: Гуманітарна допомога біженцям (gettyimages.com)

Яку підтримку поляки хотіли б скоротити

Опитування показало, що поляки все менше згодні із соціальною допомогою біженцям. Із квітня 2022 року на 4% менше людей підтримують закон про допомогу громадянам України, який надає привілеї нарівні з громадянами ЄС. Поляки підтримують таку допомогу українцям:

  • одноразова виплата у розмірі 300 злотих – 49% опитаних;
  • доступ до безкоштовного медичного обслуговування – 62%;
  • прийом дітей-біженців з України до польських шкіл – 87%.

Проте 36% респондентів не схвалюють фінансування житла для українців, також думки розділилися щодо виплат допомоги на дітей.

Серед "потенційних загроз" від українців поляки називали: негативний вплив на ринок праці та на польську економіку/державний бюджет/зростання інфляції. Також дедалі частіше згадувалися культурні відмінності українців.

Нагадаємо, ми писали, як українці відкривають бізнес у Польщі.

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