Поляки построят мобильный учебный центр для наших военных: первые фото проекта

Поляки профинансируют строительство мобильного учебного центра для украинских военных, который будет замаскирован от вражеской авиаразведки. Его построит польская фирма на средства, собранные поляками на Bayraktar.

Об этом сообщил польский журналист и волонтер Славомир Сераковский у себя на странице Facebook . Именно он проводил сбор на Bayraktar для украинцев.

Что известно о проекте

"Годовщина российского вторжения в Украину - лучший момент для презентации первого из проектов, которые мы реализуем за средства, собранные на Bayraktar. Беспилотник уже на передовой и используется украинскими военными для уничтожения российских танков. Благодаря этому мы можем профинансировать еще четыре крупных проекта для украинцев", - написал журналист.

Сераковский добавил, что министр обороны Украины Алексей Резников обратился к нему с просьбой о финансировании центра подготовки украинских военных. Также журналист отметил, что договор с фондом "Повернись живим" он подписал уже на прошлой неделе.

К своему посту Сераковский прикрепил письмо Резникова и платежное поручение, в котором указана стоимость строительства центра - 5 130 000 злотых. По курсу НБУ это почти 42 млн. грн.

Платежная доверенность (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Как будет выглядеть мобильный учебный центр

"Это будет тренировочный центр на 600 бойцов, современный и незаметный для беспилотников, поскольку он покрыт специальным материалом. Самое главное, что он будет мобильным, потому что россияне давно уничтожили обычные казармы, а в это они не ударят", - объяснил Славомир.

Также он рассказал, что центр будет питаться от больших генераторов. В нем будет лазарет для раненых и склад оружия. А построит центр польская компания Lubawa, специализирующаяся на производстве ангаров.

Так будет выглядеть мобильный учебный центр для украинцев (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)

Сераковский уже поделился визуализацией будущего мобильного центра для украинских бойцов.

"Чем лучше будут обучены украинские военные, тем больше вернутся целыми и невредимыми", - добавил журналист.

Так будет выглядеть мобильный учебный центр для украинцев (фото: Facebook/Sławomir Sierakowski)