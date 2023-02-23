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Польська поліція п'ять місяців проводила в Україні таємну операцію з розмінування, - ЗМІ

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Київ, Четвер 23 лютого 2023 09:42
Польська поліція п'ять місяців проводила в Україні таємну операцію з розмінування, - ЗМІ Фото: польська поліція таємно розміновувала Київську область (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція Польщі провела в Україні таємно операцію. Правоохоронці розміновували Київську область протягом п'яти місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

Видання зазначає, що польська поліція погодилася на секретну місію в Україні, тоді як інші країни не наважувалися. Наразі всі правоохоронці перетнули кордон і виїхали до Польщі.

Місію розпочали після звернення України до ATLAS - поліцейської оперативної групи, що об'єднує спеціальні контртерористичні підрозділи Європейського союзу. Українці просили направити саперів для розмінування звільнених територій.

За дорученням глава МВС Польщі було створена група з 98 осіб. До неї ввійшли піротехніки, медики та члени бойових груп. Польські сапери таємно працювали в Україні протягом п'яти місяців. Вони розміновували території Київської області. Один з їх перших завдань, як зазначає видання, було розмінування території одного з аеропортів під Києвом.

Загалом, за час місії, поляки знешкодили 2000 небезпечних предметів. Також вони очистили дороги та поля від протитанкових і протипіхотних мін. Жоден з польських добровольців не постраждав.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель раніше повідомив, що ЄС виділить України 25 млн євро на розмінування територій.

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