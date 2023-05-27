Полуниця виросте дрібною через ці три банальні помилки

Банальні помилки можуть зіпсувати ваш врожай полуниці. Ягода проста у вирощуванні, але їй теж треба приділити увагу, щоб не розчаруватися, отримавши дріб'язок замість крупних соковитих полуниць.

Чого не можна робити з полуницею - в матеріалі Styler далі

Помилка № 1. Недостатнє освітлення

Полуниця потребує великої кількості світла для оптимального зростання та розвитку.

Якщо ягода вирощується в умовах недостатнього освітлення, вона може стати слабкою, витрачатиме всі сили на витягування пагонів, а ягоди будуть дрібними і рідкими.

Помилка № 2. Неправильний полив

Ваша полуниця потребує регулярного поливу, але дуже багато або занадто мало води може призвести до дрібних плодів.

Крім того варто знати, що надлишок вологи негативно впливає на смак ягід і може призвести до загнивання.

Помилка № 3. Нестача поживних речовин

Полуниця потребує певних поживних речовин, таких як азот, фосфор і калій для хорошого росту і розвитку.

Якщо рослина не отримує достатньої кількості цих речовин, вона може "виродитися", стати дрібною та слабкою.

Чим корисна полуниця