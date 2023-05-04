Кущі полуниці не витримають ваги ягід після цього добрива з холодильника

Полуниця - доволі примхлива ягода, яка дає хороший урожай при правильному догляді. При цьому "правильний" - не означає дорогий, адже можна обійтися доступними засобами з холодильника.

Як це зробити, розповіли на YouTube-каналі Поради біолога.

Спосіб підживлення від нідерландських дачників

Фахівці рекомендують зробити "молочну підкормку", після якої полуничні розетки одразу видозміняться.

Таке підживлення можна робити, як під час вегетації та цвітіння рослини, так і восени - після плодоношення для закладки "бази" під наступний урожай.

Ягоди будуть крупнішими і урожай ряснішим.

Як приготовити розчин?

Візьміть 1 склянку молока (чи інших молочних продуктів) на 1 відро води (10 літрів).

Змішайте молоко і воду й добряче збризніть полуницю свіжим розчином. Кожен кущик треба обробити ретельно. Бажано робити це в похмуру погоду, але не перед дощем.

Молоко не тільки підживить полуницю, а й захистить від грибка, гнилі, шкідників і хвороб.

Чому полуниця така корисна

Ягода - джерело багатьох вітамінів, каротину, фолієвої кислоти, мінералів, органічних кислот, клітковини та пектинів.

За концентрацією вітаміну С поступається лише небагатьом ягодам: у 8 середніх ягодах вітаміну більше, ніж в апельсині.

Потужний природний засіб для профілактики ССЗ, онкологічних, кишкових захворювань.

Містить усього 36-40 калорій на 100 грамів.

Як краще зберігати ягоди

Якщо у вас вродило багато полуниці, не спішіть варити варення чи перетирати джеми. Термічна обробка нашкодить ягоді, і додатковий цукор ще нікому користі не приносив.

Найкращий спосіб обробки - заморожування. І вітаміни збережете і мороки менше, ніж з варенням.