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Клубника вырастет мелкой из-за этих трех банальных ошибок

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Суббота 27 мая 2023 18:01
Клубника вырастет мелкой из-за этих трех банальных ошибок Как вырастить вкусную клубнику (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Банальные ошибки могут испортить ваш урожай клубники. Ягода проста в выращивании, но ей тоже нужно уделить внимание, чтобы не разочароваться, получив мелочь вместо крупных сочных ягод.

Чего нельзя делать с клубникой - в материале Styler далее

Ошибка №1. Недостаточное освещение

Клубника нуждается в большом количестве света для оптимального роста и развития.

Если ягода выращивается в условиях недостаточного освещения, она может стать слабой, тратить все силы на вытягивание побегов, а ягоды будут мелкими и редкими.

Ошибка №2. Неправильный полив

Ваша клубника нуждается в регулярном поливе, но очень много или слишком мало воды может привести к мелким плодам.

Кроме того, следует знать, что избыток влаги негативно влияет на вкус ягод и может привести к загниванию.

Ошибка №3. Недостаток питательных веществ

Клубника нуждается в определенных питательных веществах, таких как азот, фосфор и калий для хорошего роста и развития.

Если растение не получает достаточного количества этих веществ, оно может "выродиться", стать мелким и слабым.

Чем полезна клубника

  • Ягода - источник многих витаминов, каротина, фолиевой кислоты, минералов, органических кислот, клетчатки и пектинов.
  • По концентрации витамина С уступает лишь немногим ягодам: в 8 средних ягодах витамина больше, чем в апельсине.
  • Мощное природное средство для профилактики ССЗ, онкологических, кишечных заболеваний.
  • Содержит всего 36-40 калорий на 100 грамм.

Раньше мы писали также о удобрениях из холодильника, с которым клубника вырастет крупной.

Также читайте, кому нельзя есть клубнику и в чем настоящая ценность ягоды.

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