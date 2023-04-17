Кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня користь ягоди
На полицях магазинів та ринків з'являється все більше ранньої полуниці. І хоч вартість зашкалює - понад 200 грн, українці зваблюються на ароматну літню ягоду. Проте вживати її безпечно можна не всім.
Про всі нюанси полуниці розповіла дієтолог Світлана Фус у Facebook.
Кому не варто вживати ягоду
За словами дієтолога, незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж варто обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.
- Полуниця належить до продуктів-алергенів. Тому алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.
- Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунку.
- При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, адже вона може стати причиною посилення подагричних болів.
Чим корисна ягода і в якому вигляді
Хоча з полуниці можна готувати варення, джеми, мармелади тощо, найкорисніша вона у свіжому вигляді.
Щоб ласувати ягодами з користю для здоров’я якомога довше, їх можна заморозити. Це кращий спосіб зберегти цінні інгредієнти надовго.
Факти про користь полуниці:
- Ягода - джерело багатьох вітамінів, каротину, фолієвої кислоти, мінералів, органічних кислот, клітковини та пектинів.
- За концентрацією вітаміну С поступається лише небагатьом ягодам: у 8 середніх ягодах вітаміну більше, ніж в апельсині.
- Потужний природний засіб для профілактики ССЗ, онкологічних, кишкових захворювань.
- Містить усього 36-40 калорій на 100 грамів.
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