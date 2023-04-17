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Кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня користь ягоди

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Понеділок 17 квітня 2023 17:13
Кому не можна їсти полуницю, і в чому справжня користь ягоди Чим корисна полуниця і кому не можна її їсти (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

На полицях магазинів та ринків з'являється все більше ранньої полуниці. І хоч вартість зашкалює - понад 200 грн, українці зваблюються на ароматну літню ягоду. Проте вживати її безпечно можна не всім.

Про всі нюанси полуниці розповіла дієтолог Світлана Фус у Facebook.

Кому не варто вживати ягоду

За словами дієтолога, незважаючи на безліч корисних властивостей ягід полуниці, деяким людям все ж варто обмежити її вживання, або взагалі від неї відмовитися.

  • Полуниця належить до продуктів-алергенів. Тому алергікам, маленьким дітям і вагітним жінкам потрібно з обережністю ставитися до цієї ягоди.
  • Полуниця може погіршити стан тих, хто страждає виразковою хворобою або гастритами, оскільки кислоти, що містяться в ній подразнюють слизову шлунку.
  • При хворобах суглобів допускається їсти полуницю в обмеженій кількості, адже вона може стати причиною посилення подагричних болів.

Чим корисна ягода і в якому вигляді

Хоча з полуниці можна готувати варення, джеми, мармелади тощо, найкорисніша вона у свіжому вигляді.

Щоб ласувати ягодами з користю для здоров’я якомога довше, їх можна заморозити. Це кращий спосіб зберегти цінні інгредієнти надовго.

Факти про користь полуниці:

  • Ягода - джерело багатьох вітамінів, каротину, фолієвої кислоти, мінералів, органічних кислот, клітковини та пектинів.
  • За концентрацією вітаміну С поступається лише небагатьом ягодам: у 8 середніх ягодах вітаміну більше, ніж в апельсині.
  • Потужний природний засіб для профілактики ССЗ, онкологічних, кишкових захворювань.
  • Містить усього 36-40 калорій на 100 грамів.

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