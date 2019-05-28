Получилась платежеспособная: во сколько обошлась свадьба Каменских и Потапа

Свадьба Потапа и Насти Каменских (Коллаж РБК-Украина)

Гостям на свадьбе Каменских и Потапа подавали изысканные деликатесы

Свадьба Насти Каменских и Потапа, которая состоялась в минувший четверг, 23 мая, была помпезной и веселой. Торжественное мероприятие прошло в элитном итальянском ресторане Fabius под Киевом и на нем погулял почти весь украинский шоу-биз.

Как стало известно, гостям подавали салатом "Капрезе", хрустящие осьминоги, камчатские крабы и фуа-гра. Сам банкет, без декора и концертной программы, обошелся молодоженам почти в три миллиона гривен. Ранее мы писали о том, что в этом ресторане одно место стоит 1500 гривен, а Потап и Настя арендовали всю территорию.

Свадьба Насти Каменских и Потапа (скрин: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Предположительно, Настя Каменских и Потап не потратились на концерт, так как большинство выступавших – это коллеги и друзья звездной пары.

Андрей Данилко, который прибыл на свадьбу в образе Верки Сердючки, признался, что за свое выступление на мероприятии денег с молодоженов не взял.

"Свадьба получилась такая... платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение", - рассказал Данилко в комментарии для издания "СтарХит".

Кроме того, Настя Каменских потратилась и на свой свадебный наряд. Внимательные фанаты заметили, что новобрачная дважды за вечер сменила платье.

Ранее мы писали о том, что перед свадебной церемонией с Потапом произошел неприятный инцидент.