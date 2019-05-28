Вийшло платоспроможне: у скільки обійшлося весілля Каменських і Потапа

Весілля Потапа і Насті Каменських (Колаж РБК-Україна)

Гостям на весіллі Каменських і Потапа подавали вишукані делікатеси

Весілля Насті Каменських і Потапа, яке відбулося в минулий четвер, 23 травня, було помпезним і веселим. Урочистий захід пройшов в елітному італійському ресторані Fabius під Києвом і на ньому погуляв майже весь український шоу-біз.

Як стало відомо, гостям подавали салат "Капрезе", хрусткі восьминоги, камчатські краби і фуа-гра. Сам банкет, без декору та концертної програми, обійшовся молодятам майже в три мільйони гривень. Раніше ми писали про те, що у цьому ресторані одне місце коштує 1500 гривень, а Потап і Настя всю територію орендували.

Весілля Насті Каменських і Потапа (скрін: instagram.com/stories/vladimirdantes)

Імовірно, Настя Каменських і Потап не витратилися на концерт, так як більшість виступаючих – це колеги і друзі зоряної пари.

Андрій Данилко, який прибув на весілля в образі Вєрки Сердючки, зізнався, що за свій виступ на заході грошей з молодят не взяв.

"Весілля вийшло таке... платоспроможне. Поява Вєрки було бажання Насті. Та й це вже швидше традиція: на нормальній тусовці повинна співати Сердючка — не двійник якийсь. Звичайно, ніколи б не взяв з них гроші. Тут справа навіть не в подарунок, а в тому, що люди шукають емоції, гарний настрій", - розповів Данилко в коментарі для видання "СтарХит".

Крім того, Настя Каменських витратилася і на свій весільний наряд. Уважні фанати помітили, що наречена двічі за вечір змінила сукню.

Раніше ми писали про те, що перед весільною церемонією з Потапом стався неприємний інцидент.