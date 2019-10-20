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Одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому: усі подробиці

STYLERЖиття    20.10.2019 - 12:56
Одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому: усі подробиці
Субсидії в Україні: отримувачів пільг будуть перевіряти по-новому (фото: facebook.com/dnrlive)

Перевірка пільговиків може бути превентивною, поточною та ретроспективною

Верховна Рада ухвалила закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який дасть можливість врегулювати державні виплати в країні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

У відомстві уточнили, що цей закон регулює основні питання збору, обробки та подальшого аналізу інформації, яка використовується для моніторингу соціальних виплат.

Одержувачів пільг та субсидій будуть перевіряти по-новому: усі подробиці

Субсидії в Україні: отримувачів пільг будуть перевіряти по-новому (фото: asn.in.ua)

Новий закон визначає три етапи перевірки соцвиплат:

  • превентивна верифікація - перевірка при зверненні фізособи за призначенням за держвиплатами;
  • поточна верифікація - перевірка при наданні держвиплат фізособам;
  • ретроспективна верифікація - перевірка після завершення держвиплат фізособам.

Закон також визначає порядок надання рекомендацій органам, які виплачують державні гроші.

Варто зазначити, що за законопроект у другому читанні проголосували 249 депутатів Ради.

Нагадаємо, що Рада схвалила бюджет-2020 за основу. У 2020 році на виплату пільг та субсидій виділять 47 628,6 млн грн. Таким чином, уряд має намір зменшити виплати субсидій порівняно з 2019 роком на 8,3 млрд грн.

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