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Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

STYLERЖизнь    19.10.2019 - 10:25
Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)
В Раде обнаружили дикую куницу (фото: facebook.com/zheleznyak.y)

В Верховной Раде завелась куница

Вчера,18 октября, вечером в коридоре Верховной Рады заметили дикую куницу. Видео с животным опубликовал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Железняк отметил, что был очень удивлен тем, что дикая куница появилась в кулуарах Верховной Рады. По его словам, куницу поймали и отпустили на волю.

Пользователи сети также прокомментировали данное событие.

  • Это только в Киеве такое возможно. Дикий и довольно агрессивный хищник в центре города. А на Трухановом семья ястребов живет. В Гидропарке - совы. Берегите наш зеленый город, уважаемые нардепы!!! И всю Украину!!!
  • Вот это комедия. Хорошо, что не крокодил;
  • За хомячками пришла;
  • Он хотел воспользоваться правом безотлагательного приема;
  • Может законопроект о запрете живодерней лоббировала?
  • Хорошая экология в парламенте!
  • Песец белого цвета был бы уместнее;
  • В кулуарах и не такое водится;
  • Такой себе знак;
  • Если бы в Раде заседали куницы, белки, зайцы и ежи, толку было бы больше, наверное.

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Хорошо, что не крокодил: в Раде завелось дикое животное (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что народный депутат от "Слуги народа" Анатолий Остапенко опозорился в Раде с интимной перепиской.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве ограбили соратника Порошенко Михаила Забродского, который является четвертым номером в партийном списке "Европейской солидарности".

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