ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)

Новина українською →
Польша, Воскресенье 03 октября 2021 15:44
В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото) Фото: в Польше обнаружили уникальный старинный документ (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В Варшаве в Главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671 года, в котором говорится о том, что Украина хотела стать независимым европейским государством.

Об этом открытии сообщил доктор наук Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.

По его словам, исторический документ написан на дипломатическом латинском языке XVII века. В нем говорится о том, что Украина не только стремится к независимости как нидерландские провинции, но и доказывает свое желание делами.

В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)

Старинный документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib)

"В апреле 1671 года польский епископ Анджей Ольшовський писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко хотят сделать народ Руський и край Руський отдельным и независимым по примеру Голландии", - процитировал отрывок документа историк Тарас Чухлиб.

Он убежден, что подобные малоизвестные источники не должны пылиться в архивах. О них должны писать в школьных учебниках для просвещения украинцев.

Напомним, в Городке на территории частной усадьбы археологи нашли фундамент колокольни костела Святой Анн, который был разрушенного в 30-е годы XX века.

Ранее в центре Вышгорода Киевской области археологи обнаружили старинное кладбище и храм времен Киевской Руси. Данная находка помогла историкам проследить эволюцию развития города.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
LITE
Праздник 3 октября: что строго запрещено делать в этот особенный день
Праздник 3 октября: что строго запрещено делать в этот особенный день