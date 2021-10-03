В Польше обнаружили уникальный документ времен гетмана Петра Дорошенко (фото)
В Варшаве в Главном архиве древних актов нашли оригинал документа 1671 года, в котором говорится о том, что Украина хотела стать независимым европейским государством.
Об этом открытии сообщил доктор наук Тарас Чухлиб на своей странице в Facebook.
По его словам, исторический документ написан на дипломатическом латинском языке XVII века. В нем говорится о том, что Украина не только стремится к независимости как нидерландские провинции, но и доказывает свое желание делами.
Старинный документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib)
"В апреле 1671 года польский епископ Анджей Ольшовський писал канцлеру Михалу Пражмовскому, что представители гетманского правительства Петра Дорошенко хотят сделать народ Руський и край Руський отдельным и независимым по примеру Голландии", - процитировал отрывок документа историк Тарас Чухлиб.
Он убежден, что подобные малоизвестные источники не должны пылиться в архивах. О них должны писать в школьных учебниках для просвещения украинцев.
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