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Украинские археологи сообщили об уникальной находке: "это вообще фантастика!" (фото)

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Городок, Пятница 03 сентября 2021 18:25
Украинские археологи сообщили об уникальной находке: "это вообще фантастика!" (фото) Нашли следы поселения VII века до новой эры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Городке на территории частной усадьбы археологи нашли фундамент колокольни костела Святой Анн, который был разрушенного в 30-е годы XX века.

Об этом сообщает "Суспільне".

По словам руководителя экспедиции, кандидата исторических наук Павла Нечитайла, под колокольней обнаружили следы поселения VII века до новой эры.

Стены старинного замка раскопали археологи в Городке на холме, который здесь зовется гора Замчиско. Как рассказал Нечитайло, эту находку можно считать сенсационной.

"Мы видим остатки каменных кладок, которые принадлежать к этому замку, который еще помнит Богдана Хмельницкого, Дорошенко и князей Кориатовичей. Это абсолютная сенсация в пределах Хмельницкой области", - говорит он.

В частности, замок простоял с XIV века до второй половины XVIII века, пока его не разобрал на стройматериалы тогдашний владелец Городка Ян Замойский. Также археологи погрузились вглубь на 8 метров и нашли прикладные вещи, которые сохранились несмотря на значительное разрушение земляного слоя из-за интенсивной хозяйственной деятельности на этом месте.

Украинские археологи сообщили об уникальной находке: &quot;это вообще фантастика!&quot; (фото)Украинские археологи сообщили об уникальной находке: &quot;это вообще фантастика!&quot; (фото)Следы поселения VII века до новой эры (фото: suspilne.media)

Кроме того, в центре Городка археологи нашли фундамент колокольни разрушенного в 30-х годах XX века костел Святой Анны.

Археологи в этом небольшом раскопе под колокольней нашли остатки культурного слоя VII века до новой эры, раннескифского периода.

"Я - археологический пессимист, и я не ожидал найти под колокольней что-то старше XVII века. Но мы нашли гораздо больше, чем могли надеяться. В этом небольшом раскопе под колокольней были найдены останки культурного слоя VII века до новой эры, раннескифского периода. И это была вообще для нас фантастика", - говорит Нечитайло.

Все находки археологи демонстрировали на пресс-конференции в городском совете. Всего на исследования было выделено 100 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что в Меджибожском замке нашли печати великого князя Киевского, которым 900 лет.

Также мы писали о том, что на Буковине археологи исследуют уникальное поселение эпохи поздней античности.

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