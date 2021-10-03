У Польщі виявили унікальний документ часів гетьмана Петра Дорошенка (фото)
У Варшаві в головному архіві давніх актів знайшли оригінал документа 1671 року, в якому йдеться про те, що Україна хотіла стати незалежною європейською державою.
Про це відкриття повідомив доктор наук Тарас Чухліб на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, історичний документ написаний дипломатичною латинською мовою XVII століття. У ньому йдеться про те, що Україна не тільки прагне до незалежності як нідерландські провінції, а й доводить своє бажання справами.
Старовинний документ (фото: facebook.com/taras.chuhlib)
"У квітні 1671 року Польський єпископ Анджей Ольшовський писав канцлеру Міхалу Пражмовському, що представники гетьманського уряду Петра Дорошенка хочуть зробити народ Руський і край Руський окремим і незалежним за прикладом Голландії", - процитував уривок документа історик Тарас Чухліб.
Він переконаний, що подібні маловідомі джерела не повинні припадати пилом в архівах. Про них мають писати у шкільних підручниках для просвіти українців.
Нагадаємо, у містечку на території приватної садиби археологи знайшли фундамент дзвіниці костелу святої Анн, який був зруйнованого в 30-і роки XX століття.
Раніше в центрі Вишгорода Київської області археологи виявили старовинне кладовище і храм часів Київської Русі. Дана знахідка допомогла історикам простежити еволюцію розвитку міста.