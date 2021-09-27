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Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото)

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 17:49
Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото) Коллаж РБК-Украина: под Киевом археологи нашли уникальную находку
Автор: Роман Мирончук

В центре Вышгорода археологи обнаружили старинное кладбище и храм времен Киевской Руси. Уникальная находка помогла историкам проследить эволюцию "сердца" города.

Об этом сообщает Вышгородский историко-культурный заповедник на своей странице в Facebook.

Археологи нашли обломки кирпича-плинфы, с которого сооружались стены древнерусского храма, а также фрагменты Овручского пирофиллита, добытого на севере современной Житомирской области.

Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото)

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

Из этого материала выполняли такие детали интерьера, как карнизы, капители и т. п.

Интересно, что территория, на которой обнаружили находку, ни разу не становилась предметом плановых археологических исследований.

Под Киевом археологи обнаружили уникальную находку (фото)

В Вышгороде археологи нашли уникальную находку (фото: facebook.com/VyshgorodZapovidnyk)

В экспедиции на первом этапе приняли участие студенты-практиканты исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Позже к раскопкам присоединились специалисты из архитектурно-археологической экспедиции Института археологии НАН Украины.

На глубине более одного метра археологи нашли большой пласт строительного мусора XI-XII веков, который образовался впоследствии расчистки и новой церкви.

Напомним, в Каменско-Днепровском историко-археологическом музее показали артефакты из кургана "Мамай-Гора".

Ранее в центре Николаева во время строительства обнаружили старинный артефакт.

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Киевская область археологи
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