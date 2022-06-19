Польша поддержала Украину и выступила против переноса Евровидения 2023

Как говорится в совместном заявлении культурных деятелей Польши, общественный вещатель имеет право организовать конкурс. Они выступили в поддержку Украины и выразили сожаление по поводу решения отобрать право на организацию Евровидения 2023.

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидение в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC", - сказано в заявлении.

Также в Польше поддерживают желание Украины провести переговоры с организаторами Евровидение.

"Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать, как наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны", - говорится в заявлении.

Совместное обращение подписали вице-премьер-министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.

Что известно о проведении Евровидения 2023

По традиции и согласно правилам конкурса, следующий музыкальный конкурс Евровидение проводится той страной, которая победила. В 2022 году победителями стали музыканты из Украины Kalush Orchestra.

Фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк выразил надежду, что Евровидение 2023 пройдет "в единой, восстановленной и мирной Украине".

По словам заместителя руководителя офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко, Украина начала готовиться к проведению Евровидение. Среди вероятных вариантов проведения Евровидения 2023 были Киев и Львов.

Однако 17 июня стало известно, что организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место. По их мнению, Украина не сможет принять Евровидение в 2023 году по соображениям безопасности.