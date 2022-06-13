В Украине началась подготовка к Евровидению 2023: что известно

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале .

Он отметил, что главный вопрос для нас и Европейского языкового союза - безопасность.

"Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - отметил Тимошенко.

Он добавил, что Украина показывает миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты.

Уже есть варианты локаций для проведения конкурса, однако они пока что держатся в секрете.

"Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации. Какие именно, пока не можем анонсировать", - сообщил политик.

Тимошенко также поблагодарил европейских партнеров за "безумную поддержку".

"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" - подытожил он.

Отметим, что Евровидение уже дважды проводили в Киеве - в 2005 и 2017 годах.