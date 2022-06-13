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В Украине началась подготовка к Евровидению 2023: что известно

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Понедельник 13 июня 2022 15:48
В Украине началась подготовка к Евровидению 2023: что известно Евровидение 2023 пройдет в Украине (коллаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Украина уже начинает подготовку к проведению международного песенного конкурса Евровидение 2023.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Он отметил, что главный вопрос для нас и Европейского языкового союза - безопасность.

"Министерство обороны и министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - отметил Тимошенко.

Он добавил, что Украина показывает миру свою открытость, гостеприимство и умение реализовывать масштабные проекты.

Уже есть варианты локаций для проведения конкурса, однако они пока что держатся в секрете.

"Для того, чтобы обеспечить удобную логистику, а главное безопасность рассматриваем различные локации. Какие именно, пока не можем анонсировать", - сообщил политик.

Тимошенко также поблагодарил европейских партнеров за "безумную поддержку".

"Сейчас мы защищаем не только свою землю, но и весь цивилизованный и демократический мир. Спасибо ВСУ за возможность планировать будущее!" - подытожил он.

Отметим, что Евровидение уже дважды проводили в Киеве - в 2005 и 2017 годах.

Напомним, украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в финале Евровидения 2022, который прошел в итальянском Турине. Согласно правилам, в следующем году Евровидение должно состояться в Украине. Также государство-победитель может передать право проведения другой стране.

Ранее мы рассказывали о том, какие есть еще варианты в Украине для проведения Евровидения 2023, кроме Киева.

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