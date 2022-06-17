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Будем требовать изменить решение: Украина сделала заявление о Евровидении 2023

Новина українською →
Пятница 17 июня 2022 16:38
Будем требовать изменить решение: Украина сделала заявление о Евровидении 2023 Фото: Kalush Orchestrа (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украина потребует пересмотра решения Европейского вещательного союза по невозможности проведения Евровидения 2023 на нашей территории и переносe конкурса в Великобританию.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Он обнародовал совместное заявление с Олегом Псюком (Kalush Orchestrа), победительницей Евровидения 2004 Русланой Лыжичко и председателем правления АО "НСТУ" Николаем Чернотицким.

Ткаченко сообщил, что Украину поставили перед фактом, и никаких переговоров не было, поэтому такое решение мы не готовы принимать.

"Украина не согласна с характером принятия такого решения - когда нас поставили перед фактом без обсуждений возможностей других вариантов. И считает, что имеет все основания на проведение дальнейших переговоров и нахождение общего решения, которое будет удовлетворять все стороны", - написал министр.

Сейчас, по его словам, все условия и гарантии "по нормам безопасности" предоставлены, как и вероятные места для проведения конкурса.

"Проведение Евровидения 2023 в Украине - это мощный сигнал для всего мира, что он поддерживает Украину сейчас. Мы будем требовать изменить это решение, потому что считаем, что сможем выполнить все взятые на себя обязательства, о чем было неоднократно отмечено Европейскому вещательному союзу", - заявил Ткаченко и добавил, что Украина будет требовать дополнительных переговоров по проведению Евровидения 2023 в нашей стране.

Напомним, что в ночь с 14 на 15 мая было объявлено про победу украинской группы Kalush Orchestra на Евровидении 2022.

Английский певец Сэм Райдер с песней Space Man занял второе место, поэтому было принято решение о проведении конкурса в Великобритании в следующем году.

Ранее мы писали, что в Украине началась подготовка к Евровидению 2023.

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