Евровидение 2023 состоится не в Украине: организаторы сделали заявление

Евровидение 2023 пройдет не в Украине. Его проведут в Великобритании. И это несмотря на победу Kalush Orchestra в конкурсе.

Такое решение принял Европейский вещательный союз (EBU), о чем стало известно 17 июня.

Где пройдет Евровидение 2023

Организаторы конкурса обратились к Великобритании, чтобы обсудить возможность проведения конкурса там, поскольку представитель этой страны занял второе место.

"EBU хотел бы поблагодарить UA.Суспільне за их искреннюю сотрудничество и приверженность изучению всех сценариев в течение нескольких недель после победы Kalush Orchestra 14 мая в Турине и поделиться своей грустью и разочарованием по поводу того, что конкурс в следующем году не может быть проведен в Украине...", - сказано в сообщении Европейского вещательного союза.

Теперь EBU начнет переговоры с британским BBC (именно Великобритания заняла второе место в этом году - ред.) "про потенциальное проведение конкурса песни Евровидение 2023 года в Соединенном Королевстве".

Отметим, что английский певец Сэм Райдер с песней Space Man набрал 466 баллов и пропустил перед собой именно украинский коллектив.

Украина готовилась к Евровидению 2023

Заметим, что на этой неделе заместитель руководителя офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявлял, что Украина начала готовиться к проведению Евровидения у себя дома.

"Министерство обороны и Министерство внутренних дел Украины с самого начала интегрированы в работу над подготовкой к Евровидению 2023", - говорил Тимошенко.

Ранее фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк выражал надежду, что Евровидение 2023 пройдет "в единой, восстановленной и мирной Украине".

Более того, в интервью "Суспільному" музыкант проговорился, что мечтает, чтобы конкурс состоялся в его родном Калуше - небольшом городе Ивано-Франковской области.

Мэр Калуша, к слову, даже подтвердил, что готов провести здесь Евровидение, а местные жители хотели "радушно принять иностранных гостей".

Также среди вероятных вариантов проведения Евровидения 2023 в Украине были Киев и Львов. В этих городах есть вся необходимая инфраструктура для проведения такого масштабного музыкального действа. А в Місто Лева легко добираться туристам из разных уголков Европы...

Добавим, что согласно правилам конкурса, страна-победитель может передать право на проведение Евровидения другой стране.

Учитывая дружеские отношения Украины и Великобритании, это решение выглядит логичным.